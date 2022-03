Was muss man über den Schuh wissen?

Der neueste frauenorientierte Sneaker des Sportartikelherstellers Puma, der Mayze, verbindet das typische Puma-Design mit einem kühnen und kantigen Look. Inspiriert von Vorgängern wie dem Puma Suede, präsentiert sich die Mayze-Silhouette als ein neuer Klassiker.

Für wen ist der Schuh gedacht?

Puma hat diesen Schuh mit einer Plateausohle speziell für Damen auf den Markt gebracht. Perfekt für kleine Frauen, die sich über ein paar Extra-Zentimeter freuen können, aber natürlich können auch größere Frauen sie gut tragen. Bei Größe 38 beträgt die Absatzhöhe etwa vier Zentimeter.

Eigentlich bin ich kein großer Plateau-Fan, was Turnschuhe angeht. Der Puma Mayze ist aber nun der erste, der bei mir eine Chance bekommen hat. Und vom Tragekomfort bin ich positiv überrascht: Die Absatzhöhe hat keinen Einfluss auf die Bequemlichkeit des Schuhs. Diese auffällige Silhouette ist mutig und kantig, also nichts für Frauen, die eher schlichte Schuhe mögen und ungern auffallen. Dafür gibt es verschiedene Farbgebungen, wie zum Beispiel in Schwarz und Weiß oder aber mit schlichten Farbakzenten in Beige und Rosa. Das führt dazu, dass sich der Sneaker trotzdem vielseitig kombinieren lässt.

Was muss man über Material und Optik wissen?

Die Schuhe überzeugen durch ein weiches und strapazierfähiges Obermaterial aus Wildleder. Der gepolsterte Knöchelkragen sorgt für ein bequemes, verriegeltes Tragegefühl. Die dicke Gummi-Zwischensohle bietet bei jedem Schritt dank einem Polster Sprungkraft. Optisch ist der Mayze-Sneaker eine Mischung aus Anregungen aus dem Archiv und zeitgenössischen Puma-Klassikern

Sneaker mit Plateau – sind die überhaupt noch cool?

Ob Sneaker, Stiefel oder Loafer: Als Hommage an die an Plateauabsätzen nicht gerade armen Neunzigerjahre sind die Riesenabsätze auch in diesem Jahr bei vielen Schuhmodellen zu finden, also ziemlich angesagt. Besonders zu lässiger Kleidung lassen sich Plateau-Sneaker gut kombinieren. Für mich passt die klassische Kombination mit Skinny Jeans vor allem im Alltag. Obenrum darf es dann auch gerne ein Oversize-Hoodie oder Hemd sein, damit das Outfit aufgelockert wird. Für eine schöne Abendgarderobe kann man Plateau-Sneaker aber auch zu Kleid und Rock tragen. Übrigens ist es der erste Plateau-Sneaker in meiner Sammlung – und vermutlich nicht der letzte.