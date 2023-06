New Balance 1906R : Aus Liebe zum Grau

Warum sind eigentlich so viele New-Balance-Sneaker grau?

In den späten Siebzigerjahren nutzte New Balance die Farbe Grau ursprünglich als Lösung für urbane Läufer, deren weiße Schuhe durch die Spuren zahlreicher Asphaltläufe schnell abgenutzt aussahen. Das graue Wildleder verstärkte die Haltbarkeit, es passte zur Farbe des Asphalts und fügte sich nahtlos in den Stil der Läufer ein. Nach unzähligen Neuauflagen des ikonischen Farbtons bleibt die Verbindung zwischen diesem Colorway und der Marke New Balance unendlich vielseitig.

Es gibt sogar einen New Balance „Grey Day“?

Jedes Jahr am 12. Mai feiert die Marke ihren „Grey Day“. New Balance würdigt damit die verschiedenen Ausdrucksformen der Farbe Grau im Lauf ihrer Geschichte. Anlässlich dieses Tags wurden in diesem Jahr unter anderem das Moon Daze Pack und ein Made in USA Grey Day Pack auf den Markt gebracht.

Vintage-Style meets Used-Look?

Die Idee hinter dem Modell geht zurück auf die Jugend des Footwear-Designers Yue Wu, der seine Sneaker nur mit größter Vorsicht trug, da er Angst hatte, sie könnten irgendwann abgenutzt aussehen. Mit dem Used-Look wollte der Schuhdesigner die Träger ermutigen, die Schuhe auch wirklich zu nutzen. Aus dieser Idee und dem später folgenden Outdoortrend haben sich weitere Modelle entwickelt. Die für die Silhouette typischen Elemente in Wildleder machen den Used-Look aus, die feinen Details vermitteln das Vintage-Finish – dad shoes by New Balance.

Entspricht der Schuh dem Green Leaf Standard von New Balance?

Ja. Diese Rahmenbedingungen legen fest, dass mindestens 50 Prozent der Materialien aus ökologisch bevorzugten Materialien und mindestens ein Sohlenbestandteil aus ökologisch bevorzugten Quellen stammen. New Balance bezeichnet ein Material aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften (recyceltes Polyester) oder aufgrund seiner nachhaltigeren Beschaffungspraktiken als umweltfreundlich. Genaue Angaben, ob und wie ein Produkt den Green-Leaf-Standard erfüllt, sind im Pflegeetikett zu finden.

Und wie style ich den Schuh?

Obwohl der 1906R ein typischer Sportschuh ist, kann man ihn mit verschiedenen Outfits kombinieren. Ich trage diese Sneaker am liebsten ganz casual – mit Jeans und Blazer, oder zu Stoffhose und Shirt. Aber auch gewagtere Kombinationen, wie zum Beispiel zum Midikleid, sind in dieser Saison durchaus wünschenswert.