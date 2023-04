Den Namen Fitz Roy kenne ich doch?!

Der Fitz Roy ist eine Hommage an den gleichnamigen Berg in Patagonien. Naturliebhaber träumen davon, in der Wunderwelt an der Grenze zwischen Argentinien und Chile zu wandern. Von den Tehuelche-Indianern wird der 3406 Meter hohe Fitz Roy als „rauchender Berg“ bezeichnet. Die Erstbesteigung gelang den Franzosen Lionel Terray und Guido Magnone 1952.

Also ein Wanderschuh?

Ja! Obwohl Veja als Lifestyle-Marke gilt, hat das Unternehmen am 16. Februar zum ersten Mal einen Wanderschuh herausgebracht. Der Fitz Roy ist ein technischer Wanderschuh, robust und stabil dank multidirektionaler Laufsohle und schützender Rock Plate. Sein Trek-Shell-Obermaterial aus 100 Prozent recyceltem Polyester macht den Schuh widerstandsfähiger und wasserfest. Es wird mit einem PFC-freien, wasserabweisenden Mittel behandelt. Dazu gibt es eine gepolsterte, bequeme Zunge, ein elastisches Band zum Halten der Schnürsenkel, damit man sich nicht verheddert, sowie eine breite Innensohle, die sich an alle Fußformen anpasst.

Und nach dem Wandern?

Es empfiehlt sich, die Sauberkeitssohlen zum Lüften herauszunehmen, die Schuhe an einem trockenen und von Hitzequellen entfernten Ort aufzubewahren. Zur Reinigung verwendet man lauwarmes Seifenwasser und eine Bürste. Dann an der Luft trocknen.

Trägt man Trekking- und Wanderschuhe jetzt auch im Alltag?

Ja. Technische beziehungsweise High-Performance-Sneaker sind in dieser Saison im Trend. Gemeint sind damit Modelle, die eine bestimmte Funktion haben oder zumindest danach aussehen. Zum Beispiel Turnschuhe, die sich fürs Joggen, für Tennis oder Basketball eignen. Oder eben auch Designs, die durch ihre robusten Sohlen an Trekkingschuhe erinnern.

Was kann Veja?

Nachhaltigkeit. Veja ist einer der Schuhhersteller, die viel Wert legen auf Umweltbewusstsein. Sozial und ökologisch engagiert, gründeten die Freunde Sébastien Kopp und François-Ghislain Morillion die Marke im Jahr 2005. Vor der Markteinführung studierten sie Rohstoffpreise und arbeiteten sich in den Herstellungsprozess von Turnschuhen ein. Auf dieser langen Reise entstand auch der Name: Veja bedeutet auf Portugiesisch „Schau hin!“ Das Label versucht das, indem es faire Arbeitsbedingungen sicherstellt und Rohstoffpreise bezahlt, die über dem Durchschnittspreis liegen. Die Rohstoffe stammen aus Brasilien: Bio-Baumwolle, Naturkautschuk und pflanzlich gegerbtes Leder. So hilft man auch Bio-Bauern.