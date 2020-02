Sonra Proto x Les Benjamins : Zu Fuß zwischen den Kulturen

Der Sonra Proto x Les Benjamins ist von Marmara-Marmor inspiriert, einem der ältesten Carbonatgesteine der Welt, der für seine modernen Farben und Linien bekannt ist. Für mich ist das Ergebnis der Kooperation ein perfekter Start in mein Sneaker-Jahr und momentan mein Favorit am Fuß. Sonra-Gründer Hikmet Sugoer ist kein Unbekannter in der Sneaker-Szene und wird nicht umsonst „Sneakerpapst“ genannt. In Berlin geboren und aufgewachsen, hat sich der Sechsundvierzigjährige schon im frühen Alter mit Sportschuhen beschäftigt, eines der ersten Sneakergeschäfte in Deutschland eröffnet – und schließlich vor vier Jahren verkauft. Seither produziert Sugoer seine eigenen Schuhe. Seine Sonra-Sneaker sind „Made in Germany“ und stehen für handgefertigte Styles aus umwelt- und hautfreundlicher Herstellung.

Auch den Kooperationspartner Les Benjamins gibt es noch nicht lange. Das Label wurde 2011 von Bünyamin Aydin in Istanbul gegründet. Aufgewachsen ist der Dreißigjährige in Deutschland, der Schweiz und in der Türkei. Schon in jungen Jahren lernte er, sich in verschiedenen Kulturen zu bewegen. Inzwischen hat sich die Streetwear-Marke als treibende Kraft an der Schnittstelle zwischen Europa und Nahost etabliert und präsentiert sich mit einer ästhetischen Philosophie. An jedem Produkt erkennt man kulturelle Einflüsse und solide Handwerkskunst. In der Türkei führt Les Benjamins die Streetwear-Szene an. Seine Kollektionen stellt Aydin zweimal im Jahr in Paris vor – vertreten ist Les Benjamins auf allen Kontinenten mit 300 Verkaufsstellen und 15 eigenen Filialen. Bekannt wurde das Label durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie BMW, Nike, Alpha Industries und Puma.

Die Zusammengehörigkeit verschiedener Kulturen fördert nicht nur Bünyamin Aydin; auch Sonra-Gründer Hikmet Sugoer spielt in seiner Arbeit oft mit seiner türkischen Herkunft. So beschlossen die zwei Freunde, gemeinsam an einem Schuh zu arbeiten. Für den offiziellen Release des Sonra Proto x Les Benajmins hatten Sugoer und Aydin im Dezember 2019 nach Istanbul geladen: 20 Paar der Sonras wurden exklusiv beim Sneaker-Release im Les-Benjamins-Flagshipstore verkauft. „Alle Paare waren sofort weg. Einer hat sogar die ganze Nacht vor dem Store verbracht, um sich ein Paar zu sichern“, berichtet Sugoer in seinem Podcast „Talkschuh“. Allen, die extra aus Deutschland angereist waren, versprach er ein Paar der neuen Sonras, für die man 285 Euro zahlt.

Für alle, die nicht anreisen konnten, gab es im Januar einen Online-Release für die restlichen rund 150 Paare. Auch sie waren innerhalb weniger Sekunden verkauft. In diversen Facebook-Gruppen wurden kurz danach „Want to buy“-Beiträge (kurz: WTB) gepostet. Doch auf dem Zweitmarkt musste man am Release-Tag schon bis zu 600 Euro für ein Paar zahlen. Inzwischen wurde allerdings auch schon der nächste Sonra-Release angekündigt: Mitte Februar kommen neue Farben vom Modell Raket – das ist das türkische Wort für Tennisschläger.