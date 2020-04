Aktualisiert am

Puma Future Rider Play On

Puma Future Rider Play On :

Puma Future Rider Play On : Das Comeback des Streetstylers

Vor vier Jahrzehnten war er einer der komfortabelsten und innovativsten Laufschuhe der Welt. Jetzt ist er zurück mit neuer Technologie: Der Puma Future Rider Play On in der Kolumne Sneak around.

Der legendäre Laufschuh aus den achtziger Jahren: Puma Future Rider Play On. Bild: Aylin Güler

Getreu dem Motto „Bring back the 80s!“ ist der legendäre Puma-Laufschuh aus den achtziger Jahren zurück. Der neue Future Rider Play On ist vom Fast Rider inspiriert, einem Laufschuh, der zur ersten Generation von Street-Runnern zählt.

In den achtziger Jahren bewegte sich der Laufsport weg von der Tartanbahn auf die Straße. Der Fast Rider zählte zu den technisch fortschrittlichsten Laufschuhen auf dem Markt und wurde für den Übergang vom Streckenlauf zum Straßenlauf entwickelt. Er war einer der komfortabelsten und innovativsten Laufschuhe.

Der Schuh war bekannt für seine stoßdämpfende Außensohle. Die gewellte Sohle war sofort erkennbar, die Silhouette leicht und flexibel dank minimaler Polsterung und Futter. Ursprünglich als State-of-The-Art-Runner veröffentlicht, war der Schuh vor allem bei Freizeitläufern beliebt. Schnell etablierte sich der Joggingschuh abseits des Sportplatzes und wurde zu einem populären Streetstyle-Sneaker.

Colorblocking für den Vintage-Look

Auch vier Jahrzehnte später ist der Rider noch Kult. Bei der Rückkehr des Runners auf die Straße hat sich Puma für ein One-To-One-Reissue entschieden. Zusätzlich zum Rerelease kombiniert der Hersteller die Retro-Silhouette mit neuer Technologie: Der Future Rider Play On ist mit einem extrem leichten und gepolsterten Obermaterial aus Nylon und Veloursleder ausgestattet und hat die stoßdämpfende Federbein-Außensohle, die etwas schmaler ist als beim Original-Schuh – und die ein bequemes Tragegefühl mit sich bringt. Aber Vorsicht: Da der Schuh schmaler geschnitten ist, sollte er beim Kauf eine halbe Nummer größer gewählt werden. Durch kräftige Farben und Colorblocking-Elemente entsteht zudem ein Vintage-Look, der den Vorlieben von Sneaker-Liebhabern entspricht.

Im vergangenen Jahr lief es bei dem Unternehmen aus Herzogenaurach richtig gut: 2019 stieg der Umsatz um 18,4 Prozent auf rund 5,5 Milliarden Euro. Das war Rekord – noch vor 20 Jahren erwirtschaftete Puma gerade einmal ein Zehntel davon. Der Sportartikelhersteller wollte in diesem Jahr weiter expandieren, aber die Folgen der Coronavirus-Pandemie wirbeln auch in diesem Fall alles durcheinander. Die Jahresprognose von Mitte Februar steht in Frage.

In China haben zwar die meisten Geschäfte längst wieder geöffnet, aber die negativen Auswirkungen auf andere asiatische Länder, auf Europa und die Vereinigten Staaten sind noch unkalkulierbar. In Zeiten des Kampfs gegen das Coronavirus stehen Sportartikel eben nicht mehr ganz oben auf dem Einkaufszettel der Konsumenten. Wer regionale Sneaker-Läden dennoch unterstützen will, kann Schuhe, Bekleidung und Geschenkkarten aus dem jeweiligen Online-Shop bestellen. Bleibt gesund, liebe Sneaker-Freunde!