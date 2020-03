Adidas Superstar : Seit 50 Jahren eine Ikone

1986 rappten Run-DMC: „My Adidas only bring good news. And they are not used as selling shoes. They’re black and white, white with black stripe. The ones I like to wear when I rock the mic.“ Das Lied widmete die Hip-Hop-Band einem Turnschuh: dem Adidas Superstar.

Getragen wurde der Sneaker vermehrt seit Ende der siebziger Jahre von Hip-Hoppern und Rappern in der Bronx. Damals wurde der Adidas Superstar in Herzogenaurach billig ab verkauft. Die Nachfrage in den Vereinigten Staaten wuchs in den Achtzigern immer weiter. Adidas bot Run-DMC – nach Veröffentlichung des Liedes und einer ausverkauften Show im Madison Square Garden – einen Deal über eine Million Dollar an; zum ersten Mal bekamen Musiker einen Ausrüstungsvertrag eines Sportartikelherstellers. Die Rapper trugen die Adidas Superstars ohne Schnürsenkel – wie Häftlinge in amerikanischen Gefängnissen, wo alles verboten ist, was als Waffe oder für einen Suizid eingesetzt werden könnte, weshalb die Insassen mit offenen Schuhen umherlaufen mussten. Ende der achtziger Jahre entwickelte sich ein Stil daraus. Der Adidas Ultrastar kam auf den Markt, die Run-DMC-Version des Superstars. Er hatte einen elastischen Riemen, der das Tragen ohne Schnürsenkel erleichterte. Seitdem zeigt Adidas immer wieder die Nähe zu Stars aus dem Hip-Hop, wie zum Beispiel zu Pharrell Williams und Kanye West.

Entworfen wurde der Superstar ursprünglich nicht für die Straßen der Bronx, sondern für den Basketballplatz. In den sechziger Jahren wurde der Schuh (damals bekannt als „Supergrip“) zu einer echten Performance-Technologie. Charakteristisch sind die Zehenkappenaus Gummi, die auch „shell-toes“ genannt werden und den Spielern besseren Halt geben sollten. Durch Träger wie NBA-Legende Kareem Abdul-Jabbar wurde der Sneaker in den Siebzigern immer beliebter, vor allem in der Hip-Hop-Kultur. Durch das weiße Leder, die drei schwarzen Streifen und die Gummikappe ist der Schuh unverwechselbar.

Mehr zum Thema 1/

Wegen der großen Nachfrage nach Retro-Produkten mit dem Dreiblatt-Logo gründete das Unternehmen in Herzogenaurach 2001 Adidas Originals. Performance- und Lifestyle-Segment wurden getrennt. Zum 50.Geburtstag des Superstars folgte nun die Kampagne „Change is a Team Sport“, die Nachhaltigkeit und Teamsport in einem Slogan verbindet: Nur im Team sei Veränderung möglich. Der Superstar macht mich nostalgisch. Der Schuh hatte Ende der neunziger Jahre meine Liebe zu Sneakern entfacht. Meine Superstars trug ich damals mit dicken hellblauen Schnürsenkeln, ganz weitgebunden, sodass meine Ferse bei jedem Schritt aus dem Schuh rutschte. Dennoch waren die Treter meine Helden auf dem Pausenhof. Seither trage ich sie immer wieder. Das schafft kein anderer Sneaker. Happy Birthday!