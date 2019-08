Sacai x Nike Blazer : Nike setzt auf Frauenpower

In den vergangenen Jahren hatte sich Nike hauptsächlich auf die Zusammenarbeit mit männlichen Designern konzentriert. Nun setzt der größte Sportartikelhersteller der Welt endlich auf Frauenpower. Zuletzt kam Chitose Abe zum Zug, die japanische Designerin, die ihr Label Sacai in wenigen Jahren zu einer Trendmarke gemacht hat. Ihre Zusammenarbeit mit Nike ist eine der begehrtesten Sneaker-Veröffentlichungen dieses Jahres.

Schon in ihrer Kindheit war die Dreiundfünfzigjährige fasziniert von der Modeszene in Tokio. In jungen Jahren kam sie durch ihre Mutter, die als Näherin arbeitete, in Berührung mit Textilien. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie für Comme des Garçons und Junya Watanabe, bis sie 1999 ihr Label gründete. Sie führte Sacai zunächst von zu Hause aus und eröffnete 2003 ein kleines Studio in Tokio. Seit 2009 stellt sie ihre neuen Kollektionen beim Prêt-àporter vor. Trotz der nun auch internationalen Anerkennung öffnete der erste Flagship-Store erst 2011 im Tokioter Stadtteil Aoyama. Chitose Abe, eine so freundliche wie entschiedene Designerin, hat ihr Label weiter zu 100 Prozent in ihrem Besitz. Dadurch hat sie geschäftlich die volle Kontrolle und kreativ jede Freiheit.

Von Frühjahr 2015 an enthüllten Sacai und NikeLab eine Reihe gemeinsamer Kollektionen. Chitose Abe verlieh dem sportlichen Ansatz von Nike einen Hauch von Eleganz, indem sie die klassischen Sportbekleidungsstücke wie Trainingsjacken und Trainingsanzüge mit Rüschen, Netzstoffen und asymmetrischen Details verzierte. Mit Erfolg: Ihre Damenkollektion war bahnbrechend.

Und nun gibt es endlich wieder eine Zusammenarbeit. Zwei ikonische Nike-Schuhe hat sie in einem abstrakten Hybrid-Design vereint. Die Silhouette verbindet den Nike Dunk und den Nike Blazer und hat doppelte Zungen, Schnürsenkel und Swooshes mit Nike-x-Sacai-Co-Branding auf dem Fersen-Tab

Der Double Layered Look soll die Idee von Stabilität verkörpern, auch die Sohle zieht sich teilweise sehr weit nach oben und macht den Eindruck, als wäre sie aus mehreren Einzelteilen zusammengesetzt. Das Obermaterial ist aus Leder und unterstreicht durch die Anordnung der Farben die einzelnen Designelemente. Die skate-inspirierte Silhouette soll die charakteristische vielschichtige Ästhetik von Chitose Abe aufgreifen. Das Konzept wurde gleich noch weiter vorangetrieben, und es entstand der Sacai x Nike LDV Waffle Daybreak, eine Kombination zweier weniger bekannter Swoosh-Silhouetten: des Nike Waffle Daybreak und des LDV Fusion.

Knapp ein Jahr lang habe ich auf diese Kooperation gewartet. Vom Ergebnis wurde ich nicht enttäuscht. Sowohl der Blazer als auch der Daybreak sind gelungene Sneaker. Dass Nike jetzt mit Designern arbeitet, die avantgardistische Formen bevorzugen und viel experimentieren, ist der richtige Schritt in die Zukunft. Auf dem Wiederverkaufsmarkt wird der Sacai x Nike Blazer derzeit für rund das Doppelte des Verkaufspreises gehandelt. Sei’s drum – ich behalt’ mein Paar.