Vans Old Skool : Ein Sneaker für alle

Tief geschnittene Absätze, weiße Sohlen und glatte Wildlederverkleidung: Sein Stil hat sich in mehr als 40 Jahren kaum verändert. Der Vans Old Skool in der Kolumne Sneak around.

1966 öffnete Paul Van Doren mit seinem Bruder Jim und seinen Freunden Gordy und Serge die Türen der Van Doren Rubber Company in Anaheim (Kalifornien). Sie produzierten Bootsschuhe am Ort und verkauften sie. „Canvas-Schuhe für die ganze Familie“ war der Slogan auf der Schachtel. Am ersten Morgen kauften schon zwölf Kunden „Deck“-Schuhe, heute bekannt als „Authentic“.

Der Vans Old Skool ist der erste Skateschuh von Vans und mein persönliches Lieblingsmodell. Er wurde 1977 unter dem Namen Style 36 eingeführt und gehört heute zu den bekanntesten Silhouetten der Marke. Was mit Paul Van Doren als zufälliges Gekritzel begann, wurde ursprünglich als „Jazzstreifen“ bezeichnet und ist zum unverkennbaren Markenzeichen geworden. Van Doren übernahm den Streifen ins Schuh-Design – der „Seitenstreifen“ von Vans war geboren. Tief geschnittene und mit Leder gepolsterte Absätze, glatte Wildlederverkleidung: Der Stil hat sich in mehr als 40 Jahren kaum verändert.

Fast unzerstörbar

In den neunziger Jahren erreichte Vans die Mode- und Streetwear-Welt. Die Schuhe wurden fortan auch von Profi-Skatern, Prominenten und Hip-Hop-Größen getragen. Die Zusammenarbeit mit der High-Fashion-Marke Marc Jacobs erzeugte außerdem ein Gefühl der Exklusivität. Solche frühen Kooperationen, auch mit Supreme, ebneten den Weg für viele weitere. In den vergangenen Jahren gab es Marvel Old Skools, Karl Lagerfeld Old Skools und Off White Old Skools, um nur einige zu nennen.

Die Old Skool Sneaker sind auch deswegen so anhaltend beliebt, weil sie verfügbar sind. Man bekommt ein Paar recht günstig und ohne großen Aufwand in Sneaker-Läden und Vans-Shops. Die Schuhe sind zeitlos, sie stehen Jugendlichen und Alten. Sie sind einfach genug, um mit fast allem getragen zu werden, aber dank der schlanken Silhouette und einer Kombination aus Leder und Wildleder dennoch ein Blickfang. Und sicher ist die Popularität von Vans auch ein Hinweis auf den wachsenden Einfluss von Skatewear in der Mode.

Für alle unentschlossenen Konsumenten von Freizeitschuhen ist der Old Skool sehr gut geeignet. Er ist ein Sneaker für alle Jahreszeiten, Geschlechter, Wohlstandsklassen und Altersgruppen. Vermutlich haben auch viele Magazin-Leser diesen Klassiker im Schuhschrank. Er ist fast unzerstörbar und sieht umso besser aus, je mehr Kilometer er hinter sich hat. Mich begleiten meine Vans Old Skool (inzwischen übrigens mein sechstes Paar) bereits seit 15 Jahren. Früher trug ich sie zum Skaten, heute sind sie mein Lieblings-Klassiker. Für mich sind sie außerdem wichtig auf Reisen, da sie bequem sind, sehr leicht und gut zu kombinieren. Auf dem Bild sind sie während des Sonnenaufgangs in Kappadokien zu sehen. Sind das nicht schöne Aussichten?