Comme des Garçons X Converse : Retro-Stil mit einem Hauch von Haute Couture

Sie sind in den meisten Geschäften schon ausverkauft: Die neueste Kreation von Converse und Comme des Garçons kommt mit einem Hauch von Haute Couture daher, bleibt aber wie gewohnt lässig. Die Kolumne Sneak around.

Converse Chucks gehören zu den bekanntesten Schuhen überhaupt. Obwohl sich schon immer mindestens ein Paar der Kult-Sneaker in meinem Schuhschrank findet, war ich nie ein großer Fan. Seit ich ein Paar aus der Kooperation mit dem japanischen Modelabel Comme des Garçons besitze, hat sich das allerdings geändert. Es war Liebe auf den zweiten Blick, doch jetzt gehören die Schuhe zu meinen täglichen Begleitern. Was sie für mich so besonders macht? Sie sind lässig, ohne dabei nachlässig zu wirken. Eine verspielte und doch luxuriöse Interpretation eines Alltagsklassikers – oder auch: ein Sneaker im Retro-Stil mit einem Hauch von Haute Couture.

Aylin Güler





Die berühmte Zusammenarbeit von Converse und Comme des Garçons ist das Ergebnis der Kombination aus dem Know-how eines hundertjährigen amerikanischen Schuhherstellers und dem Design des renommierten japanischen Modehauses mit rotem Herzen. Die zwei Marken arbeiten schon seit mehr als zwölf Jahren zusammen. Die Kooperation wurde begeistert angenommen. Im Jahr 2015 entwarf Comme des Garçons gemeinsam mit Converse den Chuck Taylor 70s neu. Die langjährige Zusammenarbeit der Marken ist eine der stärksten Partnerschaften der Sneaker-Branche – und bringt inzwischen unzählige Variationen des Chuck Taylor hervor: ob mit Polka Dots, mit einer riesigen Farbpalette oder mit Highund Low-Top-Modellen.

Wissen, wie man eine Chance nutzt

Jedes Paar der Comme des Garçons x Converse Chucks besteht aus einem Obermaterial aus Vollleinen und ist mit dem charakteristischen Herzmotiv von Comme des Garçons Play geschmückt, das über den Rand der Zwischensohle blickt. Die schwarzen Paare haben weiße Kontrastnähte, die weißen behalten den hellen Tonwert bei. Beide sind durch weiße Schnürsenkel, umgekehrt gefärbte Fersenriemen, Zehen- und Zwischensohlentöne und Gummisohlen verbunden.

Converse und Comme des Garçons lieben den Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen Marken und anderen Welten: Supreme, Jean-Michel Basquiat, Nike, Vans oder Gucci. Die japanische Marke spielt mit unterschiedlichen Sortimenten, um Partner und Kunden aus aller Welt anzuziehen. Comme-des-Garçons-Gründerin Rei Kawakubo spielt dabei eine wichtige Rolle, denn sie ist mehr als eine talentierte Designerin: Als erfolgreiche Unternehmerin weiß sie ihre Chancen zu nutzen. Das Sublabel Play CdG wurde übrigens 2002 gegründet und wird vom ikonischen Herzmotiv geprägt, das der New Yorker Grafikdesigner Filip Pagowski entworfen hat. Der Fokus liegt auf Streetwear: T-Shirts, Hoodies, Cardigans, Sweatshirts und die Chucks werden mit dem unverkennbaren Herz-Logo verziert.

Converse Chucks wurden 1917 von Marquis Mills Converse als Basketball Schuh entworfen. Es ist einer der ersten Sneaker, der seinem Namen als „Schleicher“ dank der damals innovativen Gummisohle gerecht wurde. Heute trägt man ihn bei einem Stadtbummel durch Paris, einer Fahrradtour durch Berlin oder beim Weg ins Büro. Dazu passend? Eigentlich alles. Vor allem aber Trenchcoats, Baumwollpullover, Straight Leg Jeans und Oversize- Hemden. Der Converse Chuck x Comme des Garçons Play ist in den Geschäften oft ausverkauft, und der Vorrat wird nicht so schnell wieder aufgefüllt wie bei anderen Modellen. Falls Sie doch ein Paar ergattern, denken Sie daran, dass der Schuh mindestens eine halbe Nummer größer ausfällt – ähnlich wie bei den klassischen Chucks-Modellen. Viel Erfolg bei der Suche!