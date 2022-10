ASICS x Naked Gel-1130 : Selbst der Schuhkarton ist nachhaltig

Aktualisiert am

Never change a winning team: Das Sportunternehmen Asics hat sich zum vierten Mal mit der dänischen Marke Naked zusammengetan. Herausgekommen ist ein retro-inspirierter Sneaker aus veganen, umweltfreundlichen Materialien.

Okay, warum jetzt ausgerechnet dieser Schuh?

Aylin Güler Redakteurin für Social Media. Folgen Ich folge





Another one! Asics hat sich zum vierten Mal mit dem Kopenhagener Modehaus Naked zusammengetan. Dieses Mal ist alles nachhaltig: Der Schuh besteht aus veganen Materialien, die in schlichten und retro-inspirierten Farben gehalten sind (Minze!). Sogar die weißen Schnürsenkel sind aus wiederverwerteten Stoffen hergestellt worden. Das Branding ist, wie die gesamte Farbgebung, relativ schlicht. Der Schuhkarton besteht ebenfalls aus recyceltem Karton. Auf der Einlegesohle ist außerdem das Logo der japanischen Großstadt Kōbe abgebildet, der Heimatstadt von Asics.

Das klingt schon mal gut. Noch was?

Ein Pluspunkt: Den Schuh gibt’s auch für Kleinfüßler! Frauen werden oft von der Veröffentlichung begehrterer Sneaker ausgeschlossen, weil die Schuhe nur in Männergrößen erscheinen. Nicht so beim ASICS x Naked, der von Größe 36 an erhältlich ist. Kein Wunder: Der Einzelhändler Naked wird von Frauen geführt.

Sind vegane Schuhe jetzt besonders angesagt?

Laut eigenen Angaben wollten Asics und Naked einen nachhaltigen, veganen Sneaker kreieren, der aussieht und sich anfühlt wie jeder andere Schuh. Er sollte zeigen, dass nachhaltige Produkte nicht weniger cool aussehen als solche, die aus traditionellen, tierischen Materialien hergestellt werden.

Mehr zum Thema 1/

Das ist gelungen, oder?

Immer mehr Marken bieten ihren Kundennachhaltige und vegane Optionen an, die sehr beliebt sind. Der Verzicht auf tierische Produkte spiegelt sich nicht nur in Ernährungs-, sondern auch in Modetrends wider. Dadurch erleben lederfreie Sneaker einen richtigen Hype. Dahinter steckt auch die Leitlinie von Asics, nach der Bewegung und Aktivität positive Auswirkungen auf das körperliche und geistige Wohlbefinden haben. Vor diesem Hintergrund wurden Sneaker geschaffen, die den Menschendabei helfen sollen, „beflügelt“ zu leben.

Was muss ich über Asics wissen?

Das japanische Sportunternehmen wurde 1949 von Kihachiro Onitsuka als Onitsuka Co. Ltd. gegründet. Ursprünglich ging es der Marke – wer hätte es anders erwartet – um Basketballschuhe. Onitsuka produzierte eine Reihe von Schuhen für Olympia, die von Athleten auf der ganzen Welt angezogen wurden. Heute sind Asics-Schuhe vor allem für ihre Gel-Modelle bekannt. Sie werden von Läufern, Athleten, Fitness-Enthusiasten und Sneaker-Sammlern auf der ganzen Welt getragen.