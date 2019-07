Adidas Supercourt : All right in all white!

Adidas Home of Classics Supercourt: All right in all white!

Von Aylin Güler

Adidas Originals wird 50: Dazu gibt es eine neue Sammlung mit den besten Sneakern in Weiß. Heraus sticht ein echter Tennisklassiker. Die Kolumne Sneak around hat ihn unter die Lupe genommen.