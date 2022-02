Adidas Forum Low „Home Alone“ : Ein Film zum Anziehen

Wie ist der Sneaker entstanden?

Aylin Güler Redakteurin für Social Media. Folgen Ich folge





Es hat sich viel getan im vergangenen Jahr bei Adidas rund um die ikonische Forum-Silhouette. Mit zahlreichen Kooperationspartnern erschien der Schuh in diversen Farbkombinationen. Die neueste Ausführung „Home Alone“ geht auf den Weihnachts-Kultfilm „Kevin – Allein zu Haus“ zurück, nach dessen Originaltitel sie benannt ist. Der Sneaker feiert den anhaltenden Erfolg des Klassikers mit vielen optischen Anspielungen auf die berühmten Szenen, in denen der kleine Kevin sein Haus mit fliegenden Farbdosen, Nägeln in Treppenstufen oder einem Gasbrenner vor Einbrechern schützt. So hat Adidas dem Film ein eigenes Design gewidmet – mit viel Liebe zum Detail.

Was muss man über das Design wissen?

Inspiriert von dem weiß-roten Forum-Sneaker, den die Hauptfigur Kevin McCallister im Film trägt, hat Adidas eine limitierte Auflage der Silhouette auf den Markt gebracht. Das Design des „Home Alone“ x Adidas Forum Low greift ausgewählte Szenen des Films auf, etwa die Brandflecken, die für den Kampf mit dem Einbrecher Harry stehen, den Kevin mit einem Bunsenbrenner abwehrt. Das Medaillon an der Ferse des Schuhs verkörpert den Türknauf des Hauses der McCallisters, und auf der Ferse findet sich ebenfalls eine orangefarbene Schleife, die den heißen Draht darstellt, mit dem Kevin die Eindringlinge bekämpft. Auch ein Canvas-Riemen mit dem Logo des Films auf der Vorderseite und dem Slogan „This is my house, I have to defend it“ auf der Rückseite nimmt das Thema auf. Mit dem Sneaker sind drei wechselbare Innensohlen erhältlich, auf denen verschiedene Szenen des Films abgebildet sind.

Wo und wann ist der Schuh erhältlich?

Der „Home-Alone“-Sneaker ist seit dem 11. Dezember zu haben. Bei den meisten Einzelhändlern ist der Schuh schon ausverkauft.

Mehr zum Thema 1/

Meine persönliche Meinung?

Der Forum Low, der 1984 auf den Markt kam, wurde mit einem wichtigen Stück Popkultur der Neunzigerjahre kombiniert, um ein Paar nostalgischer Sneaker zu schaffen. Für mich ein absolutes Must-have. Denn Kevin McCallister hat Generationen mit seinen Weihnachtsabenteuern geprägt – auch mich. Adidas wirft mit der Zusammenarbeit einen erinnerungsseligen Blick in die Vergangenheit. Ein kluger Schachzug, denn zumindest alle Millennials, und vermutlich nicht nur sie, werden von dem Schuh unweigerlich angezogen werden. Oder nicht?