Adidas Forum 84 High : Der Top Sneaker der kommenden Saison

Adidas feiert in dieser Saison das Revival der Forum- 84-Silhouette – eines Klassikers aus dem Adidas-Archiv. Ursprünglich wurde der Schuh 1984 von dem Designer Jacques Chassaing als zukunftsweisender Basketball- Sneaker kreiert. Vorab unterhielt sich Chassaing damals mit vielen Spielern und Trainern, um auf deren spezielle Bedürfnisse eingehen zu können. Dabei machte er den Fußknöchel als Problemstelle für Basketballspieler aus. Das prominente Gurtband auf dem Schuh dient der Unterstützung und der Stabilisierung des Knöchels. Der Schuh wurde schnell populär bei Basketballspielern und überzeugte nicht nur durch sein Design, sondern vor allem durch die technischen Innovationen. Selbst die Basketball-Legende Michael Jordan stand schon mit dem Forum von Adidas auf dem Feld – bevor Jordan 1985 seinen eigenen Schuh von Nike bekam.

Auch abseits des Spielfelds war der Forum in den achtziger und neunziger Jahren populär. Der – für die damalige Zeit – hohe Preis von 100 Dollar machte ihn schnell zu einem Statusobjekt, das vor allem in der Hip-Hop-Szene Anklang fand. Heute steht der Forum für die authentische Verbindung von Sport, Kultur und Streetwear. Die Rückkehr des Achtziger-Jahre-Stils wird von einer Kampagne mit Künstlern aus der ganzen Welt begleitet: Der Fotograf Tyrell Hampton aus New York, die Musik- und Kunstgruppe Nine8 Collective aus London, der Designer Darryl Brown aus Toledo und die Fotografin Shiori Ikeno aus Tokio zeigen in einem Kurzfilm, was den Sneaker so besonders macht, und teilen ihre Ideen für seine Zukunft.

Lässiger Feinschliff für jedes Outfit

Der Forum 84 High Sneaker wurde von Adidas in Portland im amerikanischen Bundesstaat Oregon mit viel Liebe zum Detail generalüberholt und in toller Qualität Ende 2020 wieder aufgelegt. Er bietet alle wichtigen Details des Originals, etwa das Dillinger-Gurtband und einen roten Drehpunkt an der Sohleneinheit. Durch sein Obermaterial aus diversen Weiß- und Cremetönen passt mein Lieblings-Forum-Sneaker zum aktuellen Trend. Der Schuh bietet nicht nur verschiedene helle Farbtöne, sondern auch unterschiedliche Materialien: Neben dem Glattleder sind auch Akzente in Wildleder gesetzt, was den Retro-Look des Turnschuhs verstärkt.

Für einige streng limitierte Ausführungen des Modells hat sich Adidas mit bekannten Sneaker-Händlern zusammengetan. So sind in den vergangenen Monaten schon exklusive Ausführungen von Footpatrol, Sivasdescalzo und END erschienen. Zur Überraschung vieler haben sich die Schuhe auf der ganzen Welt sehr gut verkauft. Auch eine niedrig geschnittene Variante kam inzwischen auf den Markt. Der Forum 84 Low lässt sich dank der schmaleren Silhouette gut kombinieren und findet sicher Gefallen bei Fans des Adidas Superstar oder des Stan Smith.

Von den Basketballspielern über die Hip-Hop-Fans ist der Adidas Forum 84 inzwischen auch bei den sogenannten Skandi-Girls angekommen – trendbewussten Influencerinnen aus Skandinavien. Ellen Claesson, Emili Sindlev und Jeanette Friis Madsen posieren auf ihren Instagram- Kanälen in modebewussten Outfits. Am Fuß blitzt dabei immer wieder der Adidas Forum auf. Denn der Sneaker passt mit seiner Silhouette in die Idee des skandinavischen Minimalismus und ergänzt jedes Outfit mit lässigem Feinschliff. Für mich persönlich ein sehr guter Alltagsschuh mit Potential für den Top-Sneaker der kommenden Saison.