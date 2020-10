Adidas Clean Classics : Dieser Schuh allein wird den Planeten nicht retten

Plastikmüll ist eines der größten Probleme unserer Zeit. Diese Sneaker-Kollektion ist daher ein kleiner Schritt in die richtige Zukunft: Mit den Clean Classics gestaltet Adidas seine Sneaker-Klassiker neu und setzt dabei auf Recyling. Damit will der Sportartikelhersteller den Grundstein für eine gezielte Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit legen. Endlich!

Clean Classics, das sind die zeitlosen weißen Adidas-Klassiker. Bestandteil der Kollektion sind die Modelle Superstar, Stan Smith, Continental 80, SC Premiere, Supercourt und Superstar Bold. Im Mittelpunkt der Kollektion steht Primegreen, eine Reihe hochwertiger Recyclingmaterialen. Jede Clean-Classics-Silhouette erfüllt den Primegreen-Standard: Das Obermaterial wird zu 70 Prozent aus wiederverwerteten Materialien hergestellt – und ist klassisch Weiß gehalten. Für die Sohle kommt erneuerbarer und wiedergewonnener Gummi zum Einsatz. Die Außensohle sticht durch eine gesprenkelte Optik hervor.

Nachhaltigkeit und guter Style gehen zusammen

Die Einlegesohlen werden aus recyceltem Ortholite oder aus Kork hergestellt, die Schnürsenkel aus Papier. Für die Schuhkartons werden Restbestände des Kartonmaterials genutzt, die wegen Änderungen oder Druckfehlern nicht mehr zu nutzen sind. In keinem Produktionsschritt werden Materialien tierischen Ursprungs verwendet, weder für Klebstoffe noch für Farben. Durch das Überarbeiten der Schnittmuster reduziert die Kollektion außerdem unnötigen Abfall. Ein Highlight ist das Branding auf der Zunge. Der SC Premiere, den ich trage, stammt aus dem Adidas-Archiv und ist eine Neuinterpretation des Retro-Tennis-Styles. Eine minimalistische Silhouette – genau das Richtige für mich.

Auf einigen Modellen findet sich der Leitsatz „This shoe alone will not save the planet“. Gut so! Diese Sneaker retten nicht die Welt, aber regen zum Weiterdenken an.

Adidas versucht, den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Endlich machen sich Modehersteller Gedanken um Umweltschutz. Das ist wichtig, denn zur Zeit gehen von der Produktion bis zur Nutzung und Entsorgung von Kleidung 2,1 Milliarden Tonnen Kohlendioxid-Emissionen auf das Konto der Modeindustrie. Das geht aus der gemeinsamen Studie von McKinsey und der Global Fashion Agenda hervor, „Fashion on Climate“, die im August veröffentlicht wurde. Bis 2030 muss die Modeindustrie ihre Treibhausgase halbieren.

Adidas macht mit der Clean-Classic-Kollektion vor, wie auch große Modekonzerne den Weg zu nachhaltigeren und veganen Produkten einschlagen können. Guter Style und nachhaltige Materialien finden auch bei Sneakern zusammen. Diese Kollektion gehört zu meinen Adidas-Highlights des Jahres – vor allem natürlich wegen der starken Message: Keep it clean!