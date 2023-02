Adidas Centennial 85 : Dem Original treu und trotzdem neu

Der sieht aber ganz schön retro aus, oder?

Aylin Güler Redakteurin für Social Media. Folgen Ich folge





Ja! Der ikonische Adidas Centennial hatte vor Jahrzehnten seinen ersten Auftritt auf dem Basketballplatz und hob sich schon damals von der breiten Masse ab. Ursprünglich in Frankreich hergestellt, war er von 1985 an in Wildleder und Leder erhältlich. Die Wildledermodelle gab es in Farbvarianten wie Grau, Braun, Marine, Burgund und Schwarz, die Ledermodelle in Weiß/Rot, Weiß/Grün, Weiß/Burgund und Weiß/Natur. Jetzt erscheint die Schuhlegende in einer Neuauflage, die dem Original treugeblieben ist und nur wenige Elemente aufwertet.

Was kann die Neuauflage?

Mit dem Obermaterial aus Wildleder bleibt sie dem Original treu. Perforierte Details im Zehenbereich und eine flexible Fersenkappe schaffen Retro-Flair, genau wie die Rillen im Profil. Natürlich dürfen die drei Streifen an den Seiten nicht fehlen. Ein Großteil des Sneakers ist naturweiß, auch Mittelsohlen und Teile der Außensohlen sind in hellem Ton gehalten. Die drei Streifen sowie die anderen Details kommen in Dunkelgrün daher, wobei auch Innenfutter, Zunge und der flexible Kragen als farbliche Unterstützung dienen.

Mehr zum Thema 1/

Und wie sieht‘s mit der Nachhaltigkeit aus?

Der Centennial wird zum Teil aus Recyclingmaterial produziert, das aus Textilabfällen, -resten und Haushaltsabfällen gewonnen wird. Dadurch ist die Ökobilanz besser als bei neu produzierten Materialien. Als Adidas 2015 den Laufschuh x Parley aus recyceltem Plastikmüll von Stränden und aus Küstenregionen in New York vorstellte, galt das noch vorwiegend als Image-Aktion. Doch allein 2021 hat Adidas nach eigenen Angaben 17 Millionen Paar Schuhe mit recyceltem Plastikmüll von Stränden und Küsten produziert, seit 2015 sind es 30 Millionen Paar Schuhe. Aber: Adidas ist auch einer der größten Hersteller von Sportbekleidung. Die damit verbundenen Auswirkungen auf die Umwelt sind immens. Allein 2021 hat Adidas 340 Millionen Paar Schuhe und 482 Millionen Kleidungsstücke produziert – wobei die meisten Materialien unter anderem Polyester enthalten. Daher möchte das Unternehmen von 2024 an nur noch recyceltes Polyester verwenden.

Trendfarbe Grün?

Vor einem Jahr waren sich alle Modemagazine einig: Grün wird die Trendfarbe 2022. Und ja, im vergangenen Jahr haben Grüntöne nicht nur die Laufstege, sondern auch die Straßen dominiert. Im Sommer wurde das knallige Kelly Green gefeiert, im Herbst und Winter trug man gern ein sattes Tannengrün, kombiniert mit Beige und Weiß. Das färbt auf die Sneaker-Mode ab: Viele Modelle 2022 kamen in Grüntönen heraus. Einer meiner Lieblinge ist der Centennial. Und was wird die Trendfarbe 2023?