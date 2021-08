Der Silicon-Valley-Look : Wer Anzüge trägt, hat sein Leben nicht mehr im Griff

Sollten sich deutsche Männer in diesen Tagen vor ihren Kleiderschränken Fragen stellen, dann könnten folgende dazugehören: graues T-Shirt oder Streifenhemd? Levi’s-Jeans oder italienische Wollhose? Sneaker oder rahmengenähte Budapester Schuhe? Was passt zu mir? Zu meinem Bauch? Zu meiner Firma?

Wenn Arbeitgeber von ihren Mitarbeitern nun zunehmend wieder Präsenz im Büro erwarten, dann stellt das viele – Frauen wie Männer – nach der langen Zeit des Homeoffice auch vor ein modisches Problem. Was repräsentiert und ist trotzdem komfortabel? Für Männer liegt die Antwort näher, weil das mobile Arbeiten einen Trend befeuert hat, der schon vor der Pandemie im Anmarsch war: Der Look des Apple Guy ist jetzt voll da. Des Typen in eng anliegenden T-Shirts, Super-Slim-Wollpullovern, Jeans, Turnschuhen. Der dünne Pulli ersetzt das Sakko, die Smartwatch die Manschettenknöpfe. Silicon Valley anstelle von Savile Row. Corona, so der Eindruck, könnte den schon vorher schwächelnden klassischen Herrenausstattern den Rest geben.