E s gibt Menschen, die einen Film erst zum Gesamtkunstwerk machen, deren Namen man jedoch erst entdeckt, wenn man den Abspann in voller Länger laufen lässt. Der Kostümdesigner Michael Wilkinson ist so ein Mensch. Seine Handschrift sieht man jedem Film an, an dessen Ausstattung er gearbeitet hat. Die Kleider leuchten bei ihm immer etwas mehr von der Leinwand. Und so wie ein Couture-Kleid eine charakterstarke Trägerin braucht, die ihm gewachsen ist, braucht es gute Schauspielerinnen und Schauspieler, um Wilkinsons Entwürfe zur Geltung zu bringen. So wie Jennifer Lawrence, Amy Adams und Bradley Cooper in den scharfgeschnittenen 70er-Jahre-Kleidern in „American Hustle“. Ein Film, dessen Look nachgesagt wird, wiederum einen kleinen Siebziger-Hype in der Modeindustrie angestoßen zu haben. Nun kommt mit „Jean Seberg“ ein neuer Film in die Kinos, in dem die vielen Kostümwechsel der Hauptdarstellerin Kristen Stewart so manchen Modefan begeistern dürften.