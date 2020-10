N icht nur Saint-Tropez steht für Sommer in Frankreich. Aber hier geht es noch mehr als in anderen Ferienorten darum, wer mit wem flirtet und wer wie toll aussieht (oder nicht). Das alles findet seit Jahrzehnten auf den Seiten der Illustrierten statt. Dieses Jahr ganz besonders, denn Brad Pitt brachte die Côte d'Azur mit einer Berlinerin in die Schlagzeilen. Aber die Bilder aus dem Süden haben sich geändert. Bisher gingen im Sommer wohlbekannte und daher beruhigende Fotos um die Welt: Karl Lagerfeld in weißer Jeans und engem Sakko, begleitet von seinem Leibwächter Sébastian Jondeau, im Hafen von Saint-Tropez flanierend, bis die Paparazzi ihre Bilder hatten. Ein paar Tage später fuhr er wieder mit Sébastien Jondeau oder Baptiste Giabiconi aus seinem Domizil hinunter an den Hafen, ging zum Kiosk und amüsierte sich mit seinen Begleitern über die vielen Fotos und Berichte in den bunten Blättern.

Wenn man diese Fotos sah, dann wusste man, dass es dem Kaiser der Mode in der Sommerfrische gut ging: Er schlenderte herum, trank seine kalorienfreie Pepsi Max unter der Markise des „Cafés Sénéquier“ im Hafen, hielt sogar kurz für Selfies mit Touristen still – und war dann wieder glücklich, wenn er in seinem Haus mit Blick aufs Meer saß und für die endlosen Kollektionen zeichnete, die er für Chanel, Fendi und seine eigene Marke herausbrachte. Vorbei! Aber nicht vergessen. Warum nicht an diese Zeiten erinnern? In Form einer Modestrecke mit seinem Leibwächter, Fahrer und engsten Vertrauten in den letzten Jahren, der Lagerfeld am 19. Februar 2019 morgens im American Hospital in Neuilly-sur-Seine die Hand hielt, als er starb.