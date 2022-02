Schwangere Modeikone : Wie Rihanna die Umstandsmode revolutioniert

Aktualisiert am

Der jüngste Internet-Hit kommt von Rihanna, die mit ihrer Schwangerschaftsankündigung das wohl viralste Bild des noch jungen Jahres produziert hat. Da läuft sie harmonisch mit ASAP Rocky durch die Straßen von New York, als hätte es Miles Diggs alias Diggzy, der Lieblingspaparazzo der Stars, zufällig fotografiert.

Das wäre nicht weiter bemerkenswert, wenn Rihanna nicht, wie schon einige Modekritiker bemerkt haben, mal eben die Umstandsmode revolutioniert hätte. Statt des klassischen Schwangerschaftsporträts hat Rihanna die Street-Style-Paparazzi-Fotografie zum Medium der Botschaft gemacht. Kein intimes Nacktfoto, sondern eine Präsentation des Bauchs, der zwischen einer tief sitzenden Jeans und einem knallrosa Puffer-Mantel von Chanel hervorschaut, und das in aller Öffentlichkeit. Seitdem kommt ein Knaller nach dem anderen: nicht nur das Initialbild, das auch durch das Goldkreuz von Christian Lacroix an Anna Wintours erstes Vogue-Cover erinnerte, sondern auch völlig selbstverständlich modische Outfits wie ein geschnürter Cardigan, der den Blick auf Brust und Bauch freigibt, sowie knallenge Leggings mit Strassschuhen.

Nicht, dass Rihanna nicht schon in der Vergangenheit vor allem mit ihren Met-Gala-Outfits Wellen geschlagen hätte, aber die freudige Botschaft ließ die Modewelt noch mehr aufjubeln und ganz neue Erwartungen an die Schwangerschaftsästhetik setzen. Dem Umfang des Bauchs nach zu urteilen, war der Auftritt zur Met-Gala, als Rihanna in einem schwarzen, beinahe alles verhüllenden Puffer-Kleid von Balenciaga (und ihr Partner ASAP Rocky in einem bunten Quilt) auf den roten Teppich schritt, möglicherweise schon der Auftakt.

Es folgten weite Outfits, im Herbst und Winter praktischerweise oft Dauenjacken, gepaart mit viel Bling-Bling, nackten Beinen und High Heels (von denen Ärzte während der Schwangerschaft allerdings abraten). Als die Sängerin in ihrer Heimat Barbados die Ehrung als neue Nationalheldin annahm, nachdem der Karibikstaat Königin Elisabeth II. als Staatsoberhaupt abgesetzt hatte, fing die Gerüchteküchte an zu brodeln: Denn unter dem orangenen Seidenkleid von Bottega Veneta deutete sich eine kleine Wölbung an.

Wann ihre Schwangerschaft der Öffentlichkeit bekannt wird, hat Rihanna allerdings selbst bestimmt; das Foto ist schließlich auch eine meisterhafte Vorführung von Medienmacht. Sie selbst ist es, die dem vermeintlichen Paparazzo Einblicke in diesen sorgsam komponierten Moment erlaubt. Seit es soziale Medien gibt, haben Stars die Macht, jederzeit ein Foto in die Öffentlichkeit zu senden, während es in der Vergangenheit Boulevard-Redakteure waren, die bestimmten, wann welches Bild veröffentlicht wurde. Die Sendungshoheit der Stars über ihre eigenen Bilder hat das Blatt gewendet und beeinflusst das Narrativ viel stärker als jede klassische Publikation. Das hat schon Beyoncé 2017 mit ihrem Mutter Maria-gleichen Schwangerschaftsfoto gemacht, das mit elf Millionen Likes zum erfolgreichsten Instagram-Bild des Jahres wurde.

Rihanna hat es aber auf die Straße gebracht und statt einem Studiobild einen scheinbar privaten Moment freigegeben. Aus den Feinden von damals haben sich Symbiosen entwickelt, die voneinander profitieren – Diggzy, der dieses Foto gemacht hat, spricht oft von Vertrauen. Der Paparazzo von heute wird gerufen, profitiert vom Verkauf der Bilder, und das Sternchen kann einen Moment von Nähe und Authentizität suggerieren, der eigentlich keiner ist, aber doch gut genug, um die Fans bei Laune zu halten. Der ist dann oft so schmeichelhaft, dass es auch mal passieren kann, dass ein Star das Bild selbst postet und eine Klage vom Paparazzo für ungefragte und unbezahlte Veröffentlichung kassiert, wie etwa bei Gigi Hadid.

„Sunshine Factor“ nennt sich das Bild vom gut gelaunten Star, vom küssenden Pärchen, oder eben von der freudigen Botschaft, den Rihanna gerade so raffiniert gespielt hat und der vielleicht gerade jetzt in Zeiten einer Pandemie, in der viele nach guten Nachrichten gieren, besonders effektvoll ist. Und der zeigt, wie sehr die Sängerin die Hoheit über die Nachrichtenlage behält und ganz nebenbei auch noch neue Trends setzt – dieses Mal eben babybauchfrei.