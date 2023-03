Kürzlich lief Luisa Dames durch den New Yorker Stadtteil Soho und entdeckte vor ihr eine Frau in Schuhen von Aeyde. Das geschulte Auge erkennt die Aeyde-Boots mit abgeschrägtem Absatz und spitzer Kappe an einer kleinen, roten Naht oberhalb der Hinterkappe; und wenn man sie selbst entworfen hat, erkennt man sie sowieso. Ein Gänsehautmoment für die Unternehmerin und Designerin, fast intensiver noch, als wenn sie ihren Schmuck oder ihre Schuhe an Celebrities wie Kendall Jenner oder Jennifer Lawrence sieht.

Es sind Momente wie diese, in denen Dames merkt, was sie da eigentlich Großes mit ihrer erst 2015 gegründeten Marke Aeyde geschaffen hat, die heute Schuhe und Schmuck im eigenen Onlineshop und bei Retailern wie Mytheresa, Net-A-Porter, Ssense, im Bon Marché oder im KaDeWe vertreibt.