Sandalen-Trends 2022 : Offen getragen

In diesem Sommer ist es einfach, im Tritt zu bleiben. Sandalen erinnern mal ans Mittelmeer, mal an Filmdiven. Mit Pech vielleicht auch an einen Erdkundelehrer – ein luftiges Kleid balanciert das aber schnell wieder aus.

Die Sandale ist unter den Schuhen das, was der Stuhl unter den Möbeln ist: eine vergleichsweise komplizierte Konstruktion, bei der es darum geht, so viel wie möglich wegzulassen bei gleichzeitiger Wahrung der Stabilität. Jeder Flipflop beweist, dass zwei Riemen an der Sohle ausreichen, um im Tritt zu bleiben. Lange Wege kann man mit den filigranen Gebilden allerdings nicht zurücklegen.

Anke Schipp Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Darüber muss man sich in diesem Sommer aber nicht den Kopf zerbrechen, denn es gibt zahllose Modelle, die fast so alltagstauglich sind wie geschlossene Schuhe. Mit den robusten Sandalen von Dr. Martens etwa kann man gladiatorengleich jedes der vielen Musikfestivals überstehen, wie sie in diesem Sommer nach langer Corona-Abstinenz wieder stattfinden.

Entscheidung für oder gegen Bequemlichkeit

Ähnlich verhält es sich mit den Fisherman Sandals aus geflochtenem Leder, die einst die Fischer am Mittelmeer trugen, um ihre Füße nicht an den spitzen Steinen zu verletzen, wenn sie ihre Boote aus dem Wasser zogen. Sie standen auch Modell für die Gummi-Badeschuhe, die wir in unserer Kindheit anziehen mussten, um an steinigen Badestränden geschützt zu sein.

Der Hybrid aus offener Sandale und geschlossenem Halbschuh mag zwar manchen an seinen Erdkundelehrer erinnern, vermeiden lässt sich diese Assoziation aber leicht, indem man etwa das Modell von Vagabond zu den angesagten Leinenkleidern und -hosen trägt oder es mit einem luftigen Sommerkleid konterkariert.

Nichts für's Festival

Ganz sicher nicht mit einem Erdkundelehrer wird man mit den beachtenswerten Sandalen von Prada verwechselt. Eher stellen wir uns hier einen Frauentyp wie Doris Day vor, der mit Babydoll und pinkfarbenen Frottee-Sandalen auf einer Liege am Pool entspannt.

Ähnlich bequem sind die Stoff-Latschen von Dries van Noten aus der Capsule-Kollektion für Mytheresa, mit praktischem Klettverschluss, und natürlich die Birkenstocks mit solidem Fußbett, die von Manolo Blahnik mit schwarzen Polkatupfen veredelt wurden und die es auch als Schnallen-Modelle gibt.

Wer diesen Sommer auf Bequemlichkeit pfeift, wer nicht vor hat, Wacken zu besuchen, und das Trauma mit dem Erdkundelehrer hinter sich lassen möchte, der greift doch zu filigraneren Konstruktionen. Die gibt es auch noch – wie etwa die Sandale von Aquazzura für Mytheresa.