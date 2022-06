Mailänder Möbelmesse : Das sind die spannendsten Design-Neuheiten

Bild: Foto Hersteller

Holz und Leder sind neben Kork und Marmor die zurzeit beliebtesten Materialien unter Designern und Herstellern. Auch der in Finnland geborene Designer Jonas Lutz, der in Rotterdam lebt und arbeitet, will mit seinem Sessel für das Frankfurter Label e 15 die Schönheit natürlicher Materialien betonen. Der Sitz aus Gurtleder in den Farben Natur, Brandy oder Schwarz wird von einem Massivholzrahmen (Europäische Eiche oder Europäischer Nussbaum) gehalten, der Lehne, ebenfalls aus Holz, wurde das Leder einfach übergezogen. Für ihn, sagt Lutz, bestehe das Ziel eines Stuhls darin, den Körper in der Luft schweben zu lassen. Darum auch heißt der Stuhl Ilma, das finnische Wort für Luft.