Designer helfen Robert Johnson : Wir sehen uns

Viele Clubs bangen dieser Tage um ihre Existenz und werben um den Support ihrer Fans. Selten fällt die Unterstützung so kreativ aus wie für den legendären Club Robert Johnson in Offenbach. Seit Mitte März ist der Club zum Infektionsschutz geschlossen. Wer auf der Crowdfunding-Plattform Startnext mindestens 35 Euro für seinen Erhalt spendet, kann als Dank aus 16 limitierten Postern wählen. 16 hochpreisige Designstücke von preisgekrönten Künstlern, Grafikern und Musikern wie Anne Imhof ergänzen das Portfolio der kreativen Clubfamilie – jede Woche wird ein weiteres Teil präsentiert, ist aber jeweils nur zwei Wochen lang erhältlich. Clubgründer und -betreiber Ata Macias berichtet vom Stand der Dinge.

Die meisten Kulturstätten ächzen unter den Folgen der vorsorglichen Schließungen aus Infektionsschutzgründen. Gab es schon mal so schwierige Zeiten?

Nein, sowas haben wir noch nicht erlebt. Am Anfang dachten wir auch, wir schaffen das schon, bis uns klar wurde, dass die Diskotheken die letzten sind, die wieder aufmachen dürfen. Der Club steht jetzt an der Wand, es ist kein Geld mehr da, um die Miete zu zahlen. Der Verein, der uns beherbergt, hat Verständnis und lässt uns die Miete schieben. Aber da bauen wir natürlich auch einen Schuldenberg auf.

Auf Startnext bitten Sie um Spenden zum Erhalt des Clubs. Nach einer Woche sind 30.000 Euro zusammengekommen und einige Poster bereits ausverkauft. Was geht Ihnen bei solcher Resonanz durch den Kopf?

Ich freue mich natürlich. Das ist als würde man einen Oscar bekommen. Weil die Nachfrage nach den Postern so groß ist, kommen in zwei Wochen nochmal 16 neue Motive von 16 neuen Partnern dazu.

Wie weit reichen die 30.000 Euro?

Das sind zwei Monate. Wir haben so weit wie möglich runtergeschraubt.

Mussten schon Mitarbeiter gehen?

Wer in Kurzarbeit gehen konnte, ist in Kurzarbeit gegangen. Die anderen haben sich freiwillig erst einmal woanders beworben, die waren extrem solidarisch.

Das Crowdfunding-Ziel sind 90.000 Euro. Wie weit kommen Sie dann damit?

Dann sind wir bis zum Ende des Jahres sicher. Das ist der Ansporn, den wir haben, denn bis zum Ende des Jahres, schätze ich, sieht es düster aus für die Indoor-Sachen. Der Club an sich ist zahlungsunfähig, wir sind total am Limit und haben eher schon Schulden aufgebaut. Wir in der Gastronomie arbeiten ja mit dem Geld, das wir verdienen. Kaum jemand hat heutzutage noch das Potential, sich wie ein Hamster die Backen vollzumachen oder ein Fettpolster anzulegen. Unser Steuersystem zwingt uns, Ausgaben zu betreiben, damit wir die Wirtschaft ankurbeln. So fährt jeder seinen Laden hart am Wind und dadurch kommt es zu solchen Katastrophen. Ich kenn das ja auch von anderen Leuten, die sagen, entweder man investiert oder man bezahlt Steuern, kann man sich aussuchen.

Jede Woche stellen Sie ein weiteres der 16 Designstücke vor, „Multiples“ genannt. Wie läuft der Verkauf?

Super! Da habe ich gefühlt den zweiten Oscar bekommen. Momentan steht ja der Spiegel zum Verkauf. Wir haben mit 15-20 Stück gerechnet, nach einer Woche sind wir schon bei 35 Bestellungen. Seit Mittwoch gibt es auch einen Kaffee-Becher aus Porzellan von Stefan Marx. Den stellt KPM her, eine uralte Porzellanmanufaktur aus Berlin. Die kommen uns total entgegen. Auch da muss ich sagen: Hut ab vor allen Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten. Die Solidarität ist irre. Da sagt keiner: „Das ist uns zu kleinbröselig“. Selbst wenn sie uns nicht kennen, sie finden die Idee toll und unterstützen uns in den Preisen, in der Produktion.

Was haben die Designstücke mit dem Club zu tun?

Die Macher sind Freunde und Bekannte, die sich nicht nur mit dem Robert Johnson identifizieren. Ich würde sagen, die eine Hälfte hat da gearbeitet, die andere Hälfte hat künstlerische Arbeiten für den Club gestaltet. Anne Imhof war zum Beispiel lange Türsteherin. Und uns verbinden gute Freundschaften.

Wie ist Ihr Blick in die Zukunft?

Die Devise heißt Nerven behalten. Alles andere zählt nicht. Für alle unsere Geschäftsleute ist es der wahnsinnige Untergang. Das ist schmerzhaft. Aber es hat ja auch seine positive Seite. Es ist eine wunderbare Chance für uns alle, sich mal um andere Dinge zu kümmern.

Andere Dinge?

Um sich selber. Mal in die Natur gehen. Haste mal geguckt, wie schön der Himmel ist? Wir haben Ozonreduzierung, die Vöglein kommen wieder. Und es gibt sehr viele Menschen, die sich auf einmal wieder viel mit ihren Kindern beschäftigt haben und feststellen, wie schön das sein kann. Was den Club angeht: Da muss ich abwarten. Ich weiß nur, dass der erste Abend eine Bombe wird. Wie am ersten Tag, als wir aufgemacht haben. Das wird das gleiche Gefühl sein.

Gibt es Ideen, wie der Club trotz Corona laufen könnte?

Wir weigern uns, darüber nachzudenken, wie es aussehen kann. Stell dir mal eine Fasnachtssitzung vor mit 1,5 Abstand auf der Bank und einer Plexigasscheibe in der Mitte des Tisches. Nein, im Ernst, wenn dann wie früher!