Modelabel ioannes : Ein Körper muss sich bewegen können

Zehn Minuten. Nicht viel mehr hatte Johannes Boehl Cronau, um sein Modelabel „ioannes“ im Juli 2019 im Hauptsitz des Luxus-Onlineshops Net-A-Porter in London vorzustellen. Also zog der Modedesigner hastig ein Kleidungsstück nach dem nächsten aus einer großen Tasche; ein gerafftes Kleid, ein Bleistiftrock aus Mesh, ein Mantel mit ausgestelltem Rücken, der bei Bewegung Falten wirft. „Ich hatte mich auf eine richtige Präsentation eingestellt und habe dann alles nur so auf den Tisch geknallt”, sagt er. „Dann war mein Slot vorbei, alle bedankten sich. Ich saß vor diesem Kleiderberg und dachte, das wird im Leben nichts.“

Es ist ruhig in Boehl Cronaus Berliner Studio, die Hinterhoflage hält den Lärm Kreuzbergs draußen. „Normalerweise“, sagt der Designer fast entschuldigend, „hören wir den ganzen Tag Musik.“ Die Herbstsonne wirft kleine Muster auf die weißen Vorhänge, als wollte sie zeigen, was hier sonst noch so hängt: Kleider, Röcke und Oberteile mit verzerrten floralen Prints und abstrakten Pinselstrichen, von denen keine Geringere als Kylie Jenner großer Fan ist.

2019 gründete Johannes Boehl Cronau sein Label „ioannes“ (der Name ist eine Anlehnung an Giovanni Bellinis humanistische Signatur), mittlerweile leitet er ein kleines Team. Nach Stationen in Paris, Antwerpen und London ist er, zumindest vorerst, in Berlin angekommen. Boehl Cronau stellt zwei bunte Muranogläser auf den Schreibtisch mit Korkplatte, an der Wand lehnt das Moodboard, an einer Kleiderstange hängen Samples, Stoffproben und Schnittmuster für die nächste Kollektion. Auch die wird Net-A-Porter online exklusiv vertreiben.

Von Frankenberg raus in die Welt

Boehl Cronau wurde 1989 im hessischen Frankenberg geboren und ist in Bottendorf auf dem Gelände des handwerklichen Familienbetriebs aufgewachsen. „Meine Mutter hat mich jung bekommen, mit 23 Jahren. Es gab eine Zeit, in der wir alleine im Haus meiner Oma unterm Dach gelebt haben, vollgestopft mit Marilyn-Monroe-Postern. Wir hatten die Vogue abonniert und ständig Freundinnen im Haus. Ich glaube, Chers „Shoop Shoop“-Song ist meine erste akustische Erinnerung.“ Aber all das spielte sich in einem dörflichen Kontext ab. Und Boehl Cronau wollte raus in die Welt, ohne dabei zu wissen, was er denn von der Welt wollte. Nach dem Abitur machte er ein Praktikum bei einem Frankfurter Inneneinrichter, begann ein Grundkursstudium in Kunst an der Pariser Parsons-Universität, interessierte sich für Theater, Film und Performance und landete letztlich beim Modestudium. Boehl Cronau liebt die Recherche und kann aus Doris Day-Filmen so gut zitieren wie aus Gottfried Sempers Bekleidungstheorie. „Mich interessiert, wie ein Stoff sich dem Körper anpasst, wenn ich einen Gürtel darum binde oder die Schulter raffe, wie bei Kimonos und griechischen Roben“, sagt er. „Stoff gibt den Raum vor, in dem ein Körper sich bewegen kann.“

Boehl Cronau schloss sein Bachelor-Studium mit Auszeichnung ab, absolvierte ein Praktikum bei Haider Ackermann, studierte dann im Master Damenmode am Central Saint Martins College in London (zu dessen Alumni Stella McCartney und der 2010 verstorbene Alexander McQueen gehören). „In Paris lernt man ein Handwerk. In London hingegen sind die Studierenden selbstbewusst in ihrer Kreativität. Das hat mich herausgefordert. Ich bin nicht so der Typ, der mit der Sprühpistole Stoff zusammenklebt.“