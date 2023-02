Miuccia Prada hat nach der Schau backstage schon un­zählige Gratulanten geduldig geherzt, als gegen Ende die Schauspielerin Naomi Ackie vor ihr steht: „Vielen Dank, dass ich hier sein darf“, sagt sie. „Sie sind eine Ikone.“ Naomi Ackie kennt sich aus mit Ikonen, im vergangenen Jahr spielte sie Whitney Houston im gleichnamigen Film.

Miuccia Prada ist wohl auch eine: Seit 35 Jahren legt diese Modeikone in Mailand eine Kollektion nach der nächsten vor, mit Hand­taschen ist sie sogar noch länger in dieser kurzlebigen Branche im Geschäft. Es gab auch Flauten, aber gerade ist die Marke wieder angesagt, und die Ikone Miuccia Prada spricht nun inmitten einer Jour­nalistentraube, wie sie das eben seit Jahrzehnten nach ihren Schauen tut. Sie be­ginnt damit, wie sie sich Arbeitsbekleidung vornahmen, aus den Berufen, „in denen Menschen füreinander Sorge tragen“. Aus dem Krankenschwesterkittel wird jetzt etwa ein Kleid mit einer Schleppe, die den Boden streift.

Die Vorgänger treten ab

Aber halt – abseits der Menschentraube steht der belgische Designer Raf Simons, der seit drei Jahren an Miuccia Pradas Seite arbeitet und sagt: „Ich bin mir sicher, sie kann das viel besser erklären.“ Er übernimmt dann trotzdem und erzählt, wie auch die Hochzeit ein Zeichen dafür ist, dass Menschen füreinander sorgen, wa­rum deshalb die Farbe Weiß besondere Bedeutung in der Kollektion hat. Wie die verrückten Proportionen dieser Kleider – die wattierten Röcke, die kurzen Jacken und langen Kleider – die Schönheit des Alltäglichen symbolisieren sollen.

Raf Simons ist mit 55 Jahren, von denen er einen großen Teil in der Modeszene verbracht hat, gewiss kein junger Designer. Das sind die wenigsten, die in diesem Text noch vorkommen. Aber entscheidend ist, dass die Vorgängergeneration mit ihren großen Ikonen, die aus der Mode eine Instanz der Popkultur gemacht haben, jetzt allmählich abtritt. Einige sterben, wie En­de Dezember Vivienne Westwood, einige verabschieden sich aus der Mode, wie zu­letzt die Familien Etro und Missoni. Der Grund dafür ist häufig, dass Marken offenbar längst besser in Investoren- als Familienhand aufgehoben sind. Die Missonis posteten in den vergangenen Tagen, als in Mailand die Designer zur Modewoche ihre Kollektionen für den Herbst zeigten, stattdessen auf Instagram Karnevalsbilder.

„Eine neue Gelegenheit im Leben“

Auf den Laufstegen, und überhaupt in der Stadt, bekommt man hingegen einen Eindruck davon, wer in Zukunft die Mode prägen könnte – und was überhaupt aus ihr werden soll. Da fügt es sich geradezu symbolisch, dass in Mailand aktuell überall ge­baut wird, nicht zuletzt in Vorbereitung auf Olympia 2026, und dass Etro, Jil Sander, Bottega Veneta und so weiter mit ih­ren großen Billboards auch die Gebäude einkleiden.

An den Modehäusern sind die Umbauarbeiten ja auch schwer im Gange: Bei Etro hat im vergangenen Sommer der Italiener Marco de Vincenzo von Veronica und Kean Etro übernommen. Seine erste Kollektion im September zeigte er drei Wo­­­chen nach Antritt. In den vergangenen Monaten konnte er „richtig abtauchen in die Archive mit ihren wunder­ba­ren Stoffen“. So erzählt er es am Mittwochabend vor seiner zweiten Schau. Vielleicht verjüngt er die Marke ja wirklich mit den Flatterkleidern, die auch für ihn ein neues Thema sind. Deutlich souveräner wir­ken die tief ausgeschnittenen be­stickten Lacklederblazer, am besten in der Kombination mit Jeans und Cord­hosen. „Es ist schön, so eine neue Gelegenheit im Leben zu be­kommen“, sagt er, „ich bin ja schon 44.“

Vor 15 Jahren noch chancenlos

Marco de Vincenzo ist in bester Gesellschaft. In Mailand übernimmt jetzt eine Generation, die vor 15 Jahren noch als chancenlos gehandelt wurde, weil die da­mals schon älteren Designer ihre Marken beharrlich weiterführten. Die Mode hat sich dann doch verjüngt, Kim Jones, 49, hat sich nach der Karl-Lagerfeld-Ära bei Fendi eingelebt und längst den diskreten Luxus zu seiner Angelegenheit gemacht. Walter Chiapponi, 44, wird bei Tod’s im­mer besser. Von Herbst an stehen dann in den Läden vor allem seine Wickel-Balle­rinaschuhe und derben Boots. Dabei hätten die tailliert geschnittenen Jacken einen mindestens ebenso prominenten Platz verdient. Wie er zu diesen rasanten Schnitten kommt? „Mit der Hand. Ich zeichne nicht mehr“, sagt Chiapponi backstage nach der Schau. „Schneiden, nähen, abstecken.“ So läuft das.