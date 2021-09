Prêt-à-porter in Paris : Macht Laune!

In Paris werden seit langem wieder Prêt-à-porter-Schauen gezeigt: Mit viel Pailletten, Federn und Optimismus, der sich auch in der ganzen Stadt zeigt. Sogar die ehemalige Première Dame Carla Bruni betritt als Model die Bühne.

Vor der Schau von Dior stehen junge Menschen über Hunderte Meter in den Tuilerien Spalier. Sie warten auf die Stars: die Schauspielerin Rosamund Pike zum Beispiel und die Influencerin Chiara Ferragni, natürlich. Zum ersten Mal nach anderthalb Jahren richtet Paris wieder eine Prêt-à-porter-Woche mit überwiegend Präsenzschauen aus. Dior am Dienstag ist der Anfang einer langen Modewoche. Alle sind da: Fans, Stars, auch die wohlhabenden Kundinnen aus Amerika: „Hi, Sarah from Boston.“ – „Hi, Los Angeles.“ – „You look pretty.“ Selbstverständlich tragen sie Dior: zum Blazer lange Röcke.

Eine halbe Stunde später, als sich die Models zur Schau wie Spielfiguren im Bühnenbild aufstellen, das aussieht wie ein Gesellschaftsspiel, werden sich die clientes gedanklich wohl schon mal von ihren langen Röcken verabschieden müssen. Die Kreativ-Direktorin Maria Grazia Chiuri, von der sich bei Dior nicht nur Taschen und Schuhe gut verkaufen, wie es bei anderen Luxushäusern üblich ist, sondern auch die Bekleidung, zitiert die sechziger Jahre, die Ära des Designers Marc Bohan, der sich länger als Christian Dior, Yves Saint Laurent und John Galliano zusammen auf dem Chefposten hielt, nämlich von 1960 bis 1989. Maria Grazia Chiuri jedenfalls zeigt Babydoll-Kleider, knappe Kostüme, fast alle Modelknie sind sichtbar. Das alles in optimistischen ­Farben: gelb, wasserblau, grasgrün, pink. Dazu die Motive wilder Tiere, mit denen Kennerinnen die Stücke im kommenden Frühjahr als Dior identifizieren können – und gerade deshalb die Marke noch wertvoller machen.

Ein Frühling mit neuem Lebensgefühl

Die Designer, so viel ist nach den ersten Tagen klar, rufen fürs Frühjahr ein Ende der Corona-Pandemie aus. Auf dieses Lebens­gefühl arbeiten sie hin. Paris macht in diesen frühen Herbsttagen Laune, die Züge dorthin sind gut gebucht, die Terrassen der Bistros sind es auch. Die meisten sind natürlich nicht wegen der Mode da, sondern wegen einer anderen Art von Verpackungskunst, wegen Christos Arc de Triomphe. Endlich wieder reisen, endlich wieder ein Kunsterlebnis.

Die Kleider für die Hoffentlich-An­lässe im nächsten Jahr gibt es schon: Koché-Designerin Christelle Kocher überzieht ihre Stücke mit einer Extra-Portion Pailletten und Federn, Dries Van Noten, wenn auch nur digital aus Antwerpen zugeschaltet, zündet ein Feuerwerk und setzt eben diese Farbexplosion anschließend auf einen Mantel. Und Rochas erinnert mit seinen Mustern an den Modedesigner Jean-Charles de ­Castelbajac, der die achtziger und neunziger Jahre mit farbenfrohen Figuren und Motiven geprägt hat und dieser Tage die Stimmung in Paris ganz gut trifft. Im Centre Pompidou läuft gerade eine Ausstellung über ihn. Aber das Beispiel des Rochas-Designers Charles de Vilmorin macht auch Hoffnung, dass selbst in einer Pandemie Karrieren beginnen können: 2019 machte er seinen Abschluss an der Hochschule der Pariser Modekammer, 2021 wurde er Chefdesigner von Rochas, mit gerade einmal 24 Jahren.

Das erinnert an Olivier Rousteing, den Chefdesigner von Balmain. Er war 25 Jahre alt, als er den Posten vor zehn Jahren übernahm. Für das Haus hat es sich gelohnt. Sein Vorgänger Christophe Decarnin hatte zwar schon Aufbauarbeit geleistet, aber wenn man bedenkt, dass die 1945 gegründete Marke 2004 kurz vor der Insolvenz stand und im Jahr 2016 für 485 Millionen Euro verkauft wurde, dann ist das auch der Verdienst dieses jungen Manns, der selbst ein kanalübergreifendes Leben führt, auf TikTok und Instagram Millionen Follower und mit Netflix eine Dokumentation über die Suche nach seiner Mutter gedreht hat. Er wurde als Kleinkind aus dem Waisenhaus adoptiert und wuchs als Schwarzer mit weißen Eltern in Bordeaux auf. Er lädt die Leute ein, an seiner Welt teilzuhaben, sagte er selbst gerade erst dem F.A.Z.-Magazin: „Popkultur ist wichtig, denn Pop bedeutet popular, bedeutet population.“

Immer die größte Bühne

Olivier Rousteing sucht immer die größte Bühne, und am Mittwoch, zu seinem Jubiläum, findet er sie: die Seine ­Musicale, eine Konzerthalle am Stadtrand von Paris. Die Modeleute machen den geringeren Teil seiner Gäste aus, Rousteing hat die population an diesem Abend wirklich in seine Welt eingeladen. Seine „Balmain-Army“, also seine ­clientes, die überwiegend Mikro-Pailletten-Kleider mit Schulterpolstern tragen, hat einen eigenen Check-In. Impfausweis scannen, dann geht es los: Buden-Zauber mit Balmain-Fanartikeln, Live-Acts, Champagner an der Bar. Dass sich ein Designer heute zehn Jahre lang in einem Haus hält, ist eher die Ausnahme. Dass ein Haus seinem Designer in Zeiten, da die Corona-Inzidenz in Paris immerhin bei 62 liegt, ein solches Großereignis spendiert, allerdings auch.

Hier ist alles noch größer. Erst übermittelt Beyoncé per Lautsprecher eine aufgezeichnete Hymne: Damals habe es viele gegeben, „die sich nicht vorstellen konnten, dass jemand, der so aussieht, ein Pariser Haus führen könne. Mehr als zehn Jahre lang hast du diese Tür auf­getreten“. Dann zeigt Rousteing, dieser nicht mehr ganz so junge Mann, was er geschafft hat, in den zehn Jahren: Seine Mode entblößt mehr vom Körper, als dass sie bekleidet. Trotzdem ist sie mit Würde tragbar, auch von den Plus-Size-Models Alva Claire und Precious Lee. Als sie auf die Bühne treten, jubelt die population. Sie jubelt noch einmal, als Naomi Campbell erscheint. Und noch einmal, als sogar die ehemalige Première Dame, Carla Bruni, als Model die Bühne betritt. Und am ­lautesten, als sich Olivier Rousteing zum Finale verbeugt.