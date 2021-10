Mode für den nächsten Sommer : Maximal minimal

War es betretenes oder einfach nur überraschtes Schweigen? Jedenfalls war eine Millisekunde lang nichts zu hören am Tisch in feinen Restaurant La Tour d’Argent an der Seine. Imran Amed, Gründer der Website „Business of Fashion“, hatte sein Handy hoch­gehalten und den anderen Gästen an der Dinner-Tafel eine denkwürdige Szene vorgeführt: wie Aktivisten zwischen den Models über den Laufsteg von Louis Vuitton stürmten. Eine Frau schritt lange mit dem Transparent „Overconsumption = Extin­c­tion“ den Kameras entgegen. Ein Mann wurde noch auf dem Weg zum Laufsteg zurückgestoßen. Seine Botschaft: „No fashion on a dead planet“. Die Logos auf den Spruchbändern: Extinction Rebellion, Youth for Cli­mate, Amis de la Terre France.

Der Protest auf dem Laufsteg, kaum eine Stunde vor dem Dinner im Sterne-Restaurant, hatte große Wirkung. Denn wenn es bei einem Defilee zu hässlichen Szenen kommt, in denen Sicherheitsleute Störer überwältigen müssen, dann ist der schöne Schein plötzlich wirklich nur noch schöner Schein. Bisher waren das eher Spaß­aktionen – als zum Beispiel 2013 ein Flitzer von „Dandy Diary“ nackt über den Laufsteg von Dolce & Gabbana lief, oder als Comedian Marie S’Infiltre (Marie Benoliel) 2019 bei Chanel nur von Model Gigi Hadid gestoppt werden konnte.

Nun aber wird es politisch. Und dann auch noch bei Louis Vuitton, der Parademarke des größten Luxuskonzerns LVMH, und dann auch noch im Louvre, wo LVMH-Gründer Bernard Arnault gerne Hof hält, und dann auch noch am Ende der Prêt-à-Porter-Woche, wie ein Ausrufezeichen. 2019, so teilte Extinction Rebellion zum Thema „Überkonsum“ mit, habe jeder Franzose im Durchschnitt 42 Kleidungsstücke ge­kauft. Die meisten Gäste der Schau mussten sich nicht angesprochen fühlen – denn sie kaufen viel mehr.

Im La Tour d’Argent löste sich die Stille in Gelächter auf, als Imran Amed erzählte, die Aktivistin habe offenbar eine Hose von Zara getragen. Denn da sind sich die meisten Menschen in der Luxusbranche einig: Am schlimmsten sind die Billigketten, deren Kleider schon deshalb schnell weggeworfen werden und die Welt vermüllen, weil sie so billig sind; und deren Kohlen­dioxid­­bilanz schon wegen der Lieferwege schlechter ist, weil sie nichts mehr in Europa herstellen lassen, sondern fast nur in Fernost.

Die feinen Marken, das muss man ihnen lassen, tun schon aus Image-Gründen viel, um „Klimaneutralität“ anzustreben. So gab der Luxuskonzern Kering (Gucci, Saint Laurent, Boucheron und andere) am Mittwoch bekannt, dass er sich gemeinsam mit Cartier und möglichst vielen weiteren Herstellern in der „Watch & Jewellery Initiative 2030“ zu mehr Nachhaltigkeit verpflichten will, unter anderem per Energieeffizienz und Ressourcenschonung. Und auch Michael Kliger, Chef des Online-Luxushändlers Mytheresa, der am Ende der Prêt-à-Porter-Woche in das Restaurant mit Blick auf Notre-Dame geladen hatte, versteht die Zeichen der Zeit: In einer Partnerschaft mit der Wiederverkaufsplattform Vestiaire empfiehlt er seinen Kunden, benutzte Produkte wieder in Umlauf zu bringen: Kreislaufwirtschaft gegen Warengutschein, aber immerhin. Und trotzdem: „Dieses Thema wird die nächsten zehn Jahre bestimmen“, rief Imran Amed, der mit „Business of Fashion“ seinerseits vom Überkonsum profitiert. Sein Tischnachbar Renaud de Lesquen, Geschäftsführer der LVMH-Tochter Givenchy, schaute konsterniert. Für die Modeszene sind die vielfach geteilten Videos mehr als nur eine Störung des Betriebsablaufs. Denn nach anderthalb Jahren Pandemie-Pause war nun eigentlich ein Neustart angesagt. Aber die zögernden Begrüßungen per Faust, die seltenen Um­armungen, die wenigen Wangenküsse zeigen schon, dass die Verunsicherung tiefer liegt. Das fragile Gefüge kontaktsüchtiger Menschen, die sich gegenseitig umso stärker mit sozialen Ritualen bekräftigen, je mehr die Selbst­dar­stellung den Zusammenhalt bedroht, bekommt nun Risse. Die Wieder­sehens­freude steht unter Vor­behalt. Die meisten ahnen schon, dass es nicht reicht, aus Gründen des Klimaschutzes die Schauen nur digital zu zeigen oder die Defilees vor kleinerer Kulisse stattfinden zu lassen.