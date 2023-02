Etro: Macht sich locker

Die neue Ära – ohne Veronica und Kean Etro – ist bei Etro schon im September angebrochen, mit Marco de Vincenzos erster Schau. Für die Arbeit an der Kollektion hatte er damals nur drei Wochen Zeit. Jetzt war es ein knappes halbes Jahr, und entsprechend sichtbarer ist, was aus Etro ohne die Etros wohl werden soll.

Der grobe Strick, die leichten Kleider mit Paisley- und Blumenmuster muten zumindest auf dem Laufsteg weniger hochwertig an als damals Veronica Etros Kollektionen. Ob die Investoren von L Capital, einer Tochter von Luxuskonzern LVMH, sich damit auch höhere Verkaufszahlen versprechen?

Ein It-Piece von Karo-Schal tragen die Models jedenfalls schon mal eng um den Körper gewickelt. Und die besten Looks sind jene, in denen de Vincenzo es nicht ganz so locker angeht, mit tief ausgeschnittenen bestickten Lacklederblazern.

Fendi: Diskretion, bitte!

Die Fendi-Frau unter Kim Jones lebt auch im Alltag im Luxus. Aus den von Jones in den vergangenen Saisons kultivierten Nude-Tönen wird jetzt Himmelblau und Grau. Sie liebt es – modisch dieser Tage geradezu gegen den Strich gebürstet – diskret: Die Pailletten schimmern matt auf der Innenseite der Revers, die Kristalle blitzen auf den Stiefelabsätzen.

Diskretion muss dabei nicht langweilen: Die Blazer sind auch Mäntel, die Hosen mit plissierten Schürzen auch Röcke, und die Rippstricknummer am Ende ist mit dramatischem Rückenvolant eigentlich ein Abendkleid.

Diesel: Kassetten? Kondome!

Die Models drehen ihre Runden um einen Berg in der Mitte des Schauentheaters. Von weitem sieht es aus, als würden sich dort alte Kassetten türmen. Dabei sind es Kondompackungen. Diesel kooperiert mit Durex, die Sache ist etwa so naheliegend wie vor einigen Jahren Moschino und Barbie.

Diesel-Chefdesigner Glenn Martens ist dann schnell beim offensiv-expliziten Y2K-Trend, der auf natürliche Weise zur Marke passt, denn in den Nullerjahren hatte sie ihre großen Zeiten – mit tiefsitzenden, slipentblößenden Jeans, Spaghetti- und Bandeautops. Die Teile sind jetzt wieder da und muten noch abgewetzter an.

Dazu tragen die Models Choker um den Hals, die stark an Dolce&Gabbanas Sex-Ketten aus dem Jahr 2003 erinnern. 2023 steht anstelle dessen hier, nicht gerade einfallsreicher: Diesel.

Prada: Ist das noch Arbeitsbekleidung oder schon Mode?

Kleine Notiz von Miuccia Prada und Raf Simons an alle Modeleute: Kleider sind nicht nur zur Selbstdarstellung da, um darin zum Beispiel auch am Donnerstagmittag vor der Tür ihres eigenen Hauses, der Fondazione Prada, von den Streetstylefotografen beachtet zu werden. Den primären Zweck erfüllen Stücke, wenn Menschen in ihnen leben, vielleicht sogar arbeiten. Ist das dann noch Bekleidung? Oder schon Mode?

Miuccia Prada und Raf Simons machen jedenfalls aus Bekleidung Mode, indem sie sich vom Krankenschwester-Kittel bis zum Kostüm Arbeitsuniformen vornehmen und weiterdrehen – mit Volumen, mit bodenlangen Schleppen, aus Lackleder.

Die Idee ist in Zeiten, da Kleider ein wichtiger Baustein des Personalitygames sind, also Leute zu dem machen, was sie sein wollen, so experimentell wie im Nachgang sicher doch kommerziell erfolgreich. Raf Simons erwähnt es, als es um die robusten Mäntel geht: „Die sind schon sehr begehrt bei den Leuten. Also soll sich das weiterentwickeln.“

Emporio Armani: Damals wie heute

Der Blazer ist ein großes Thema in dieser Mailänder Schauensaison. Klar, dass er ihn sich nicht nehmen lassen kann: Giorgio Armani, vormals bekannt als „König des Blazers“. Für die Zweitmarke Emporio gelten dieselben Prinzipien: Die Blazer für den kommenden Herbst sind aus Wolle, aus Samt, mit Nadelstreifen oder Zweireiher-Knopfleiste versehen.

Der Mann, der die Jacke zunächst für Herren von 1975 an und dann auch zügig für Damen auflockerte und damit bis heute seine treue Klientel bedient, weiß auch jetzt, worauf es sich zu konzentrieren lohnt. Manche Dinge ändern sich nie.

Max Mara: Wintermäntel für den Klimawandel

Max Mara bleibt beige! Das ist eine gute Nachricht, denn niemand kann mit Beige – also strenggenommen mit der Palette von Creme bis Karamell – besser umgehen als dieser Traditionsbetrieb aus der mittelitalienischen Region Emilia-Romagna.

Aus dem klassischen Kamelhaarmantel, jetzt in der knöchellangen Variante, ist längst eine Mode-Ikone geworden, und das muss man mit einem Mantel erst mal schaffen.

Der Klimawandel tut sein übriges, viel mehr als so einen dünnen Mantel braucht es in vielen Breiten schon heute nicht mehr. An diesem milden Februartag würden in Mailand sogar die Blazer und leichten Nylonmäntel von der Show genügen.

Del Core: Löst die Nähte

Daniel Del Cores Erfolg ist ein schöner Beleg dafür, dass die Nähte der Mailänder Traditionsunternehmen nicht mehr so fest sitzen. Noch vor zehn Jahren war es für junge Designer kaum möglich, in diese Welt vorzudringen, geschweige denn selbständig eine Marke aufzubauen. Jetzt treten die Designer der großen Häuser allmählich ab, und es folgen Talente wie Daniel Del Core, der dazu auch noch deutsche Wurzeln hat.

Er löst die Nähte in seiner Kollektion nicht nur symbolisch, sondern spendiert seinen Blazern und Tops die „cold shoulder“ und arbeitet mit Taillen- und Hüft-Aussparungen an den Maxikleider. Maximal beeindruckend ist das alles eh.