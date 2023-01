Von Anfang an setzte sie auf eine persönliche Sprache. „Ich wollte Formen entwickeln, die für sich stehen können und eine Beständigkeit haben“, sagt Hering. Ebenso wichtig: die Eigenschaften des Materials. „Porzellan heißt ja auch das weiße Gold, das wollte ich zeigen.“ Deshalb arbeitet sie mit sogenanntem Biskuitporzellan, dessen besonders feine und matte Oberfläche nicht unter einer Glasur verschwindet. Stefanie Hering lässt es in der Produktion aufwendig von Hand schleifen, um die Textur noch zu verfeinern. Eine der Hering-Kollektionen heißt Velvet, und tatsächlich fühlen sich Teller und Schälchen samtig-weich an. Die Innenseiten der Schälchen und die Anrichteflächen der Teller werden allerdings weiß glasiert. Das ergibt einen schönen Kontrast zwischen matt und glänzend und ist zudem praktischer im Alltag: Auf einer unglasierten Biskuitoberfläche würden Messer und Gabel ziemlich unangenehme Geräusche verursachen. Aber auch wenn sie mit ihren ersten Entwürfen schnell Erfolg hatte – das Geschäft mit dem Porzellan ist nicht einfach. Die Globalisierung erfasste die Keramikindustrie in den Neunzigerjahren, billige Ware aus Fernost brachte viele europäische Unternehmen in Schwierigkeiten. Alte Manufakturen mussten schließen. Doch Hering bleibt ihrem Weg treu, macht „kompromisslos nur das, was ich für richtig halte“. Teils alleine, teils mit Ko-Geschäftsführern. Sie hatte durchaus zu kämpfen, denn Hering Berlin musste sich rechnen, von Anfang an. „Ich habe keine vermögenden Eltern, die gesagt hätten, wir finanzieren den Spaß.“



A ls Stefanie Hering Ende der Neunziger überlegte, das Unternehmen zu verkleinern, sich ganz aufs Entwerfen zu konzentrieren, bekam sie prompt mehrere größere Aufträge. Die Werkstatt in Prenzlauer Berg mit den sieben, acht Mitarbeitern war dafür zu klein, die Brennkapazitäten reichten nicht aus. Über eine Ausschreibung kam sie 1999 mit der Manufaktur Reichenbach ins Gespräch, die neben eigenen Kollektionen in Lohnfertigung auch für andere Auftraggeber produzierte. Man verstand sich gleich, die Verantwortlichen nahmen die Herausforderung an, die komplizierten Hering-Produkte in größerer Zahl herzustellen. „Bei uns dauert die Vorbereitung eines Stücks für den Ofen dreimal so lange wie normalerweise“, sagt Hering. Weil man für Biskuitporzellan zudem eine sehr reine Masse braucht – so heißt der Grundstoff aus Kaolin, Feldspat und Quarz –, stellte Reichenbach sogar die Produktion um. Die Rohmasse wird seitdem besonders gründlich gefiltert, damit keine Verunreinigung das weiße, unglasierte Biskuit trübt. Auch die Abfolge der Arbeitsschritte in der Manufaktur musste für Hering verändert werden: Eigentlich wird erst das zweimal gebrannte glasierte Porzellan weiter dekoriert, etwa bemalt. Bei Hering Berlin jedoch gibt es Dekore auf unglasiertem Biskuit.