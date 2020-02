DDR-Möbelhersteller Oelsa : Auf Polstermöbel gesetzt

Am 11. Dezember 1981 checkte Helmut Schmidt Schloss Hubertusstock am Werbellinsee in. Drei Tage lang residierte der Bundeskanzler anlässlich des zweiten deutsch-deutschen Gipfeltreffens in der DDR im Gästehaus Erich Honeckers, und gleich zum Auftakt trafen sich der DDR-Staatschef und der deutsche Kanzler zum ersten Austausch. Auch 300 Kilometer südlich, im Städtchen Rabenau im Osterzgebirge, am Sitz des Volkseigenen Betriebs (VEB) Polstermöbel Oelsa, wurde das aufmerksam verfolgt.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.



Denn zur Begrüßung hatten Honecker und Schmidt auf dem Sofa Potpourri Platz genommen, unverkennbar durch die hochgezogene Rückenlehne und den in Rauten gelegten sowie mit eingezogenen Knöpfen markierten grünsamtenen Bezugsstoff. Potpourri war die exquisiteste Polstermöbelgarnitur des Betriebs, mit Sofa, zwei Sesseln und einem Clubtisch, ausgezeichnet mit dem Prädikat „Gestalterische Spitzenleistung“. Im Dezember 1981 gingen Bilder davon um die Welt.

Werbung hatte das Modell selbstredend gar nicht nötig – im ebenfalls volkseigenen Möbelhandel war die Spitzenleistung trotz ihres Spitzenpreises von 9200 Mark (damals fast ein durchschnittliches DDR-Jahresgehalt) quasi nicht erhältlich. Doch die prominente Plazierung machte die Möbel-Werker stolz, konnten sie doch die ganze Palette ihrer Handwerkskunst demonstrieren.

Mehr als 100 Stuhlbauer in der Region

Die ist heute aber immer weniger gefragt. Seit mehr als einem Jahrzehnt seien die von den Deutschen am häufigsten gekauften Modelle eher schlicht, sagt Andreas Käppler. „Das gefällt uns nicht so, weil wir unsere handwerkliche Kunst nicht voll zur Entfaltung bringen können.“ Auch die Farben brächten wenig Abwechslung, seit Jahren dominierten grau und beige. Manche Händler sagten ihm, ihre Ausstellungsräume selbst nicht mehr sehen zu können, und das nur halb im Scherz. „Schwer zu sagen, warum sich diese Töne so stabil halten; früher war viel Bezug zur Mode, aber auch der geht zunehmend verloren.“

Käppler hat sein ganzes Berufsleben in der Polstermöbelindustrie verbracht. Der 65 Jahre alte Manager ist Chef der Polstermöbel Oelsa GmbH in Rabenau bei Dresden. Möbelkunden kennen das Unternehmen kaum, weil es vor allem für große Handelshäuser produziert. Es gehört aber mittlerweile zu den Großen der Branche in Deutschland. Noch vor 30 Jahren habe es je 150 Polstermöbelhersteller in Ost- und Westdeutschland gegeben – heute seien davon etwa zwei Dutzend übrig, sagt Käppler.

Dass er einer davon ist und der einzige in Ostdeutschland, der nach der Wiedervereinigung überlebt hat, das mache ihn schon ein wenig stolz. Die Sofa- und Sesselherstellung ist nur bedingt mechanisierbar und erfordert bis heute viel Handarbeit, weshalb sich ein Großteil des Geschäfts nach Osteuropa verlagert hat. Käppler aber ist es gelungen, die 250-Mitarbeiter-Firma auf ein stabiles marktwirtschaftliches Fundament zu stellen. Damit war nach dem Aus der DDR und der Übernahme des Betriebs durch die Treuhand nicht unbedingt zu rechnen.