So etwas kann nur der zweitreichste Mann der Welt. Um seinem neuen Designer der Louis-Vuitton-Männerkollektionen einen spektakulären Einstand zu schaffen, ließ Bernard Arnault das ganze Viertel um die älteste Brücke der Stadt, den Pont Neuf, absperren. So konnte am Dienstagabend bei Sonnenuntergang der Popstar Pharrell Williams ungestört seine erste Modenschau zelebrieren, um sie dann von einem Konzert der Raplegende Jay-Z krönen zu lassen.

Ja, kleiner geht es nicht, denn Louis Vuitton sieht sich mittlerweile nicht nur als Luxusmode- und Lederwarenmarke, sondern als Kulturstifter. Bernard Arnault, der die Marke und den daraus entstandenen Konzern LVMH zu Gelddruckmaschinen gemacht hat, spendet in Paris viel und regelmäßig wie zum Beispiel den Jardin d’Acclimatation im 16. Arrondissement neben seiner von Frank Gehry erbauten Fondation Louis Vuitton, in der man gerade Warhol und Basquiat sehen kann. Da macht dann Bürgermeisterin Anne Hidalgo auch verkehrstechnisch mal eine Ausnahme.

Pharrell Williams hat geliefert

Der Pont Neuf liegt strategisch für Arnault, am Fuß des Louis-Vuitton-Hauptquartiers, neben seinem neuen Luxushotel Cheval Blanc und dem Kaufhaus Samaritaine. Der Dienstagabend war also eine phantastische Machtdemonstration des LVMH-Herrschers, in dessen Reich die Sonne nicht untergeht. Jeder Balkon, ob in den Suiten der Hotels oder in den Häusern auf der gegenüberliegenden Seite der Seine, war brechend voll mit Menschen, die all das miterleben wollten.

Und Pharrell Willams hat geliefert. Er zeigte eine Schau, die das ganze Spektrum der Männergarderobe abdeckte, von klassischer Schneiderei wie im ersten Look mit einem grauen Jackett über noble Streetwear mit vielen Logo-Leder-Bomberjacken bis hin zu den Zeichen der Zeit, also der Geschlechtsoffenheit mit Männern im Rock. Genial: das klassische Damiermuster im Sinne eines Pixelkünstlers wie Reinhard Voigt neu zusammenzusetzen, um eine Art Camouflage entstehen zu lassen. Stark: Mäntel, Schuhe, Taschen im von Pharrell so getauften Damouflage. Gut: In jedem Look konnte man sich den Designer selbst vorstellen, der bekannt ist für seine verschrobenen, aber klaren Botschaften mit Broschen an der Brust, dicken Ketten und einer runden Tiffany´s-Sonnenbrille, die er seit gefühlt einem Jahr nicht mehr ausgezogen hat.

Pharrell Williams, der Freund von Karl Lagerfeld, der 2014 mit Cara Delevingne als Liftboy und Kaiser Franz Joseph I. den Lagerfeld-Kurzfilm „Reincarnation“ bestritt, ist schon lange in Mode. Für Moncler machte er Daunenjacken, die aussahen wie kugelsichere Westen. Mit Marc Jacobs legte er bei Louis Vuitton Sonnenbrillen auf. Als Modemuse zeigte er sich zum Beispiel vor neun Jahren auf dem Coachella Festival, als er mit Daft Punk den Hit „Get Lucky“ im Saint-Laurent-Smoking von Hedi Slimane raushaute. Und trendsetzend waren natürlich schon seine Vivienne-Westwood-Riesenhüte.

Er kennt sich also aus mit Kleidung. Und während sein Vorgänger Virgil Abloh, der im November 2021 gestorben ist, aus der Welt gefallene und oft von Architektur inspirierte Kollektionen zeigte, ist diese klare Luxus-Männer-Modenschau eine positive Überraschung. Die Verpflichtung von Abloh und Pharrell zeigt auch, dass Bernard Arnault es wie kein zweiter in der Luxusbranche versteht, die Relevanz der black community einzufangen. Die Resonanz am Dienstagabend war der Beweis. In der ersten Reihe: LeBron James, Rihanna, Naomi Campbell, Lenny Kravitz. Nicht zu vergessen Jay-Z und Beyoncé. Denn eigentlich war es eine Modenschau, die zum Konzert wurde. Die Fahrer der Golf-Carts, die den Models riesige Vuitton-Koffer hinterherfuhren, waren dann weiße Models.