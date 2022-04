Zum Tod von Demarchelier : Schönes noch schöner gemacht

Was macht eigentlich einen Modefotografen aus? Jedenfalls nicht die Haltung eines unerschrockenen Reporters. Vielmehr geht es meist darum, Menschen, die ohnehin toll aussehen, noch toller wirken zu lassen. Patrick Demarchelier, der am Mittwoch im Alter von 78 Jahren in St. Barth an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben ist, war ein Meister dieser Disziplin. „Ich mag die Schönheit des Lebens, die Schönheit von Menschen, von Tieren, von allem“, sagte der Fotograf 2007. Mit der Abbildung von Wirklichkeit hat das wenig zu tun, eher mit einer Ästhetisierung, die in seiner Generation allzu oft in einen umstandslosen Ästhetizismus mündete.

Alfons Kaiser Verantwortlicher Redakteur für das Ressort „Deutschland und die Welt“ und das Frankfurter Allgemeine Magazin. Folgen Ich folge



Kein Wunder, dass die Nachricht von seinem Tod bei Instagram zu einer Fülle von Beileidsbekundungen führte. Von Marisa Berenson bis Christy Turlington, von Amber Valletta bis Gigi Hadid zeigten Models am Donnerstag ihre Trauer, auch in Form von Titelbildern, mit denen er vielen jungen Frauen zu Starruhm verhalf. „Ich werde mich immer an unsere Shootings erinnern“, schrieb Claudia Schiffer auf Instagram. „Ich werde sein begeistertes ,bebe’ und ,genial’ vermissen“, schrieb sie in Anspielung auf den Akzent des französischen Fotografen im Englischen.

Demarchelier, der am 21. August 1943 in Le Havre geboren worden war, ging im Alter von 20 Jahren nach Paris. Zunächst arbeitete er als Foto-Assistent, unter anderem für Henri Cartier-Bresson und den Schweizer Modefotografen Hans Feurer. 1975 eröffnete Demarchelier sein Studio in New York und arbeitete sich durch die Modemagazine hoch. Jahrelang war er leitender Fotograf von „Harper’s Bazaar“, bevor er zum Konkurrenzverlag Condé-Nast wechselte und für „Vogue“, „Teen Vogue“, „Vanity Fair“ und andere arbeitete.

Er enttäuschte Diana nicht

Durch einen „Vogue“-Titel wurde Prinzessin Diana auf ihn aufmerksam. 1989 engagierte sie ihn als ihren persönlichen Fotografen – als ersten Nicht-Briten, der die königliche Familie im privaten Zusammenhang aufnehmen durfte. Er enttäuschte sie nicht. Die Porträts, auch mit ihren Söhnen William und Harry, wurden schöner als schön und halfen dabei, Diana zu einer Heiligen des säkularen Zeitalters zu stilisieren. Jedenfalls qualifizierte sich Demarchelier auch mit diesen Fotos für Werbeaufnahmen – und arbeitete unter anderem für Chanel, Ralph Lauren, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Dior, Louis Vuitton, was ihm neben dem Ruhm vor allem auch viel Geld einbrachte.

Die größte Ehre widerfuhr ihm vermutlich nicht, als er für Madonna und Janet Jackson Plattencover fotografierte oder als er in Anerkennung seiner Leistungen 2007 in Paris zum „Officier de l’ordre des arts et des lettres“ ernannt wurde. Populärer auch als seine Bücher und Ausstellungen waren die Auftritte im bewegten Bild: Im Film „Der Teufel trägt Prada“ (2006) erwähnt ihn die Modemagazin-Chefin Miranda Priestly (Meryl Streep) namentlich. In der Verfilmung von „Sex and the City“ (2008) hat er einen Cameo-Auftritt, als Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) im Hochzeitskleid für die „Vogue“ fotografiert wird. Die Schleppe des üppigen Kleids drapiert für das Shooting übrigens etwas umständlich André Leon Talley, der ebenfalls kürzlich verstorben ist.

Eine große Modestrecke erledigte er in einem halben Tag

Außer seinem kuriosen Akzent im Englischen kam Demarchelier auch seine Schnelligkeit zugute. So gelangen ihm Aufnahmen, die in der Inszenierung Spontanes und in der Künstlichkeit Natürlichkeit aufscheinen ließen. Solche Momente offenbarten etwas von der Persönlichkeit, die Prominente schon aus Selbstschutz oft zu verbergen suchen. Eine große Modestrecke, für die andere Fotografen teils Tage brauchen, erledigte er in einem halben Tag – das tat dem Budget gut und machte ihn bei Magazin-Redakteurinnen zusätzlich beliebt.

Einen Bruch in seiner Karriere bedeuteten die Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens im Jahr 2018. Sieben Frauen behaupteten im „Boston Globe“, er habe ihnen unerwünschte sexuelle Avancen gemacht, sie unangebracht angefasst oder ihnen auf vulgäre Weise sexuelle Angebote unterbreitet. Demarchelier wehrte sich entschieden gegen die Vorwürfe: „Menschen lügen und erfinden Geschichten. Es ist lächerlich.“ Er habe „nie, nie, nie“ ein Model unpassend berührt. Die Anschuldigungen seien „reine Lügen“.

In seinen letzten Jahren wurde es wohl auch wegen dieser Vorwürfe, die nie vor Gericht ausgetragen wurden, stiller um den Fotografen. Auch seine Krankheit nahm ihn zusehends mit. Demarchelier hinterlässt seine aus Schweden stammende Frau Mia, ein ehemaliges Model, und seine drei Söhne Gustaf, Arthur und Victor. Zwei seiner Söhne sind in der Branche geblieben: Arthur arbeitet für Next Models in New York, Victor Demarchelier tritt als Fotograf in die Fußstapfen seines Vaters – und kann auch schon „Vogue“- und „Elle“-Cover vorweisen.