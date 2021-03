Aktualisiert am

Pariser Modewoche : Welcher Look gefällt Ihnen am besten?

Großes Cape zu engem Overall: Ein Model präsentiert einen Entwurf von Koché bei der Modewoche in Paris. Bild: AFP

Riesige Capes, weite Mänteln oder voluminöse Pufferjacken: Bei den Prêt-a-Porter-Schauen in Paris schien in dieser Saison alles etwas größer auszufallen. Nun sind aber Sie gefragt: Welcher Entwurf überzeugt Sie am meisten?