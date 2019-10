Mode aus Paris : Prêt? À? Porter?

Die Models spazierten dieses Mal sogar durch den Regen von Paris. Egal! Die Menschen in dieser Stadt bringen viel Begeisterung für Mode auf. Von Louis Vuitton bis Chanel, von Valentino bis Saint Laurent, von Miu Miu bis Stella McCartney – überall spielten sich vergangene Woche die Kollektionen für Frühjahr und Sommer 2020 vor vollen Rängen ab, überall gespannte Erwartung, aufgeregtes Geplapper, frische Gerüchte.

Aber wird die Neugier auch belohnt? Was bleibt von der Prêt-à-Porter-Woche, der größten Zurschaustellung der Mode mit Hunderten Empfängen, Showroom-Präsentation, Defilees? Die letzte Fashion Week des Schauenreigens, nach New York, London und Mailand, ist der größte Nachweis dafür, ob sich ein Trend durchsetzt, ob sich eine Marke hält, ob ein Designer zum Star wird. Am Ende stehen große Begeisterung oder lähmendes Entsetzen.

Was ist gut? Was nicht? Das fragen wir hier nicht die Influencer, die oft gar nicht in die Schau gelangen, nicht die Modejournalisten, die nach vier Wochen ausgebrannt sind, nicht die Einkäufer, die längst zu viel neue Ware gesehen habe. Nein, das fragen wir Sie! Machen Sie sich selbst ein Bild von der neuen Mode! Welche Entwürfe für 2020, die in den vergangenen Tagen auf den Runways zu sehen waren, gefallen Ihnen? Und welche nicht? Welche sind genial? Welche peinlich? Wählen Sie bei jedem Bilderpaar Ihren Favoriten, klicken Sie sich bis zum Ende durch, und schauen Sie dann, ob Sie mit Ihrer Wertung im Trend liegen.