Paris Fashion Week : Die Haute-Couture-Woche ist ein Fest

Eine Modenschau in einer Reit­halle in der letzten Ecke des Bois de Boulogne – das ist ein Wagnis. Der Name Chanel ist groß genug für dieses Risiko. Also kommen am Dienstagmorgen, Hunderte Gäste der Haute-Couture-Woche aus der Innenstadt von Paris in den Park, zum Reitclub L’Etrier. Die meisten lassen sich fahren, denn die Maßschneiderei ist kleiner, schöner, exklusiver als die Serienfertigung des Prêt-à-Porter. Hierher kommen nur wichtige Redakteurinnen, einige Stars, die besten Kundinnen. Und die haben fast alle einen Fahrer.

Einer der Schauengäste trägt zwei Masken übereinander; er hat eine schwere Pferdeallergie und will keine Überraschung mehr erleben wie im Januar, als Charlotte Casiraghi die Couture-Schau auf einem Pferd anführte. Irritiert ist auch ein deutscher Moderedakteur ohne Chauffeur, der sich auf dem Rückweg zur U-Bahn zwischen Prostituierten wiederfindet, die den Bois de Boulogne offenbar auch tagsüber bevölkern. Und Anna Wintour, die leitende „Vogue“-Redakteurin, will am Ende, weil der Weg so weit ist, nur noch weg, sucht ihre Limousine und ruft ins Handy: „Where is Hamish?“ – während ihr Redakteur Ha­mish Bowles vermutlich annimmt, sie komme noch hinter die Bühne. Sage niemand, dass das Leben der Reichen und Schönen einfach ist!

Der Phantomschmerz ist nur zu verständlich

Durch die Reithalle traben dieses Mal nur die maßgeschneiderten Entwürfe für Herbst und Winter, ganz allergenfrei. Die „Premières“ und die „Petites Mains“, die Atelier-Chefinnen und ihre Schneiderinnen unter den Dächern an der Rue Cambon, wissen, was sie tun. Chanel-Chefdesignerin Virginie Viard kennt das System seit Jahrzehnten. Und mit der Kundin sind sie direkt in Kontakt. In der Konfektionsmode erfahren die Kreativen nur über den Umweg der Verkaufszahlen, was läuft. In der Couture hört man es sofort: Die Kundin kommt zum Anschauen ins Defilee, zum Aus­suchen ins Atelier – und zum An­passen wird sie zu Hause, also zum Beispiel in Miami, Genf, Dubai oder Schanghai, eigens von einer Schneiderin besucht. Auch deshalb kostet ein Kleid schnell 30.000 oder 40.000 Euro.

Alles wie immer also, aber Suzy Menkes, mit 78 Jahren eigentlich eine Freundin ge­mäßigter Töne, nennt die Chanel-Kollektion „plain dull“, also etwa langweilig, stumpf, glanzlos. Nur zwei Worte, meint die Kritikerin, müsse man dazu sagen: „Karl Lagerfeld“. Der Phantomschmerz nach dem Tod des Cha­nel-De­signers vor dreieinhalb Jahren ist nur zu verständlich. Aber auch seine letzten Couture-Kollektionen waren kein Jungbrunnen. Neue Kundinnen versteht Viard si­cherlich besser. Und Herbst-Winter-Kollektionen kommen stets mit dem melancholischen Gestus wadenlanger Kleider, großer Stiefel und schwerer Tweedmäntel daher.

Vo­rauseilende Feierlust

Bei Dior, der anderen großen Couture-Marke, sieht es ähnlich aus. Dieses Mal hat sich Chefdesignerin Maria Grazia Chiuri von der ukrainischen Künstlerin Olesia Trofymenko anregen lassen. Die Mustervielfalt macht daraus eine politische Solidaritätserklärung und zugleich ein ästhetisches Multikulti-Manifest, nämlich eine ge­schickte kulturelle Übernahme osteuropä­ischer Traditionen ganz im Sinne der Couture – die seit Coco Chanels Flirts mit Russland und Yves Saint Laurents legen­därer Ballets-Russes-Kollektion von 1976 an ihrer Osterweiterung arbeitet.