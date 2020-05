Flamingos im leeren Rom : Regisseur Paolo Sorrentino gestaltet Italiens Vanity Fair

„Da fehlen mir die Worte“, hatte Regisseur Paolo Sorrentino gesagt, als ihn die Redaktion der italienischen Vanity Fair vor einigen Wochen um ein Zitat zur Corona-Pandemie bat. Doch damit wollte sich Simone Marchetti, Chefredakteur des Hochglanzwochenmagazins, nicht zufrieden geben und machte Sorrentino einen Vorschlag, den er nicht ablehnen konnte: Wie wäre es, wenn er eine komplette Ausgabe des Magazins gestalten könnte?

Sorrentino sagte zu, ab Donnerstag liegt das Magazin in ganz Europa an den großen internationalen Kiosken und will Italien von einer Zukunft nach der Pandemie träumen lassen. Vom Titel schauen Flamingos, die Sorrentino – in der digitalen Nachbearbeitung – mit sorgfältigem Sicherheitsabstand auf der Spanischen Treppe in Rom arrangiert hat. Für das Fotoshooting gab es Sondergenehmigungen der Stadt, denn während des wochenlangen Lockdowns durfte in Italien niemand ohne triftigen Grund das Haus verlassen. Sorrentino gab Anweisungen in Zoom-Meetings, in minimaler Besetzung fanden die Shootings für Fotos und einige Kurzfilme, die die Ausgabe digital begleiten, unter anderem im römischen Teatro dell’Opera und der Galleria Borghese statt. „Es ist sozusagen der zweite Teil von Sorrentinos ‚La Grande Bellezza‘“, sagt Marchetti in Anspielung auf jenen Film, der Sorrentino 2014 den Oscar eingebracht hat. „Der Film feierte die Dekadenz der römischen Gesellschaft, das Magazin feiert die Renaissance der italienischen.“

Halb Hollywood ist dabei

Dafür brachte man Gucci-Kreativchef Alessandro Michele und den italienischen Rapper Achille Lauro zu einem Gespräch über Kreativität zusammen, ließ sich von Isabella Rossellini Familienanekdoten über ihre Mutter Ingrid Bergman und ihren Vater Roberto Rossellini erzählen und telefonierte außerdem halb Hollywood ab. Schauspielerinnen und Filmschaffende schrieben Anekdoten ihrer Italienreisen auf. Jude Law steuert eine Ode an die italienische Piazza bei, Jane Fonda schwärmt von Vespa-Fahrern, in die sie sich bei ihrem ersten Italienaufenthalt mit 16 Jahren verliebte. Christoph Waltz hat ein Gedicht ausgegraben, das er auf einer Reise in Perugia in den siebziger Jahren verfasst hat und Rachel Weisz erzählt von ihrem Vater, der seinen Lebensabend in der Toskana verbrachte und dort zum (geistigen) Italiener wurde. Jeder Text sprüht vor Italianità – nicht im ursprünglich nationalen Sinne, den das Wort im Risorgimento trug, sondern in Form jener Idee von Dolce Vita, Sonne und Gastfreundlichkeit, die das Tourismusmarketing seit den sechziger Jahren mit dem Land in Verbindung bringt.

Und da Marchetti, seit er vor gut einem Jahr die Leitung des Magazins übernommen hat, einen sehr eigenwilligen Weg eingeschlagen hat, enthält das Heft nicht nur Glamour. „Wir können in diesen Zeiten keinen Star aufs Cover drucken, das wäre pietätlos“, sagte der Chefredakteur, der vor seinem Wechsel zu Condé Nast als Modekritiker der Tageszeitung „La Repubblica“ arbeitete und früh aufs Digitale setzte.

Seit die Pandemie Italien im Griff hat, mobilisierte Marchetti sein Team im Homeoffice zu thematischen Sonderausgaben, widmete die erste Vanity-Fair-Nummer im Lockdown Mailand als am stärksten betroffener Stadt in der Krise und setzte aufs Cover der zweiten eine Lungenärztin aus Bergamo. Dem zuversichtlichen Blick in die Zukunft, den Sorrentino für das aktuelle Heft aufnahm, mischte er mit einer Fotoreportage von Franco Pagetti Tiefgang bei. Italiens renommierter Kriegsfotograf machte Aufnahmen jener Häuser, in denen die älteren Männer und Frauen lebten, die nun an Covid-19 gestorben sind. „Diese Generation hat den Zweiten Weltkrieg überlebt und musste nun allein im Krankenhaus sterben. Es ist wichtig, diesen Menschen zu gedenken“, so Marchetti.

In Italien, wo man die verschiedenen Stufen der Öffnung in die Phasen 1 (Lockdown), Phase 2 (erste Lockerung) und Phase 3 (Wiederöffnung des Landes) unterteilte, soll der Ausblick in „Phase 4“ (so der übersetzte Titel des Ausgabe) hoffnungsvoll, aber realistisch ausfallen. „Dieses Virus ist eine Absage an den Egotrip“, so Marchetti. „Es hat uns die Chance gegeben, gemeinsam als Europäer da durchzukommen und nur in dieser Gemeinschaft können wir in die Zukunft blicken.“