Eigentlich wollte Paloma Lanna gar keine Unternehmerin werden. Auch eine richtige Modemarke wollte sie nicht gründen, ein Mode- und Kunstprojekt sollte es werden; eines, das zwar Kleidung verkauft, aber das Kampagnenfoto für nicht weniger wichtig erachtet als das Produkt selbst, bei dem jedes Setstyling einer Installation gleicht und das aus einem weltweiten kreativen Netzwerk gefüttert wird. Immerhin: All das ist ihr gelungen. Eine international relevante Modemarke ist Paloma Wool trotzdem geworden.

Nun stand der Name in großen, silbernen Lettern auf mit milchweißer Folie abgeklebten Fenstern, denn das spanische Label gastierte für eineinhalb Wochen mit einem Pop-up-Geschäft in einem Berliner Hinterhof zwischen Südstern und Hermannplatz. „Berlin ist unser erster Stop dieses Jahr“, sagte Paloma Lanna. Später im Jahr geht es weiter nach London, New York und zum ersten Mal auch nach Seoul. „Wir sind quasi auf Welttournee“, ergänzte Tana Latorre, Projektleiterin und einer der kreativen Köpfe hinter Paloma Wool.

Weil der Frühling sich auch Ende März weiterhin hinter den Wolken versteckte, zog es Besucherinnen des Pop-ups intuitiv zu den Wollpullovern und nicht zu den kurzen Röcken. Tana Latorre erklärte derweil die Spielregeln: Nothing comes of the rack. Kein Kleidungsstück wird von den Kleiderbügeln entfernt, die von der Decke hängen. Wie in einer Ausstellung ist die Hängung Teil der Kuration.

Jedes Kleidungsstück hat eine Nummer, wenn man es anprobieren möchte, notiert man die Zahl auf einem kleinen Zettel, den man an eine Mitarbeiterin des Teams gibt. Das kann ein ordnungsliebendes Herz schnell begeistern, keine Schlange vor der Umkleide, kein ungelenkes Tragen zu vieler Kleidungsstücke über der Schulter, dafür ein entschleunigtes Einkaufserlebnis und, sofern gewollt, ein ungezwungener Austausch mit den Mitarbeiterinnen von Paloma Wool.

„Wir haben einen Teil unseres Teams aus Barcelona mitgebracht“, sagte Latorre. Die Gestaltung des Popups entstand allerdings in Zusammenarbeit mit einem lokalen Designer. Latorre und Lanna sind dafür bekannt, ein ausgezeichnetes Gespür für Zeitgeist zu haben. Sie führten in den hinteren Teil des Pop-ups zu einem Sofa von Carsten in der Elst. Wer Collectible Design mag, dürfte die Möbel des Kölner Designs schon kennen; vergangenes Jahr stellte er im dänischen Conceptstore Tableau in Kopenhagen aus, sein Sofa aus Aluminium und Schaumstoff sieht man immer wieder auf Instagram.

In der Elst hat auch die Wandregale aus gespritztem Bauschaum, geradlinige Holzhocker und einen Couchtisch aus Schaumstoff konzipiert. Für die Umkleide schnitt er Türen aus Schaumstoff zurecht, von der Decke baumelten transparente Schnüre, an denen Röcke mit Raffungen, dünne Kleider aus Viskose, Wollpullover mit Cut-Outs und schulterfreie T-Shirts mit langen Ärmeln hingen. Die Schnitte sind verspielt, aber nicht jugendlich, die Farbwelten gedeckt; viel dunkelbraun, tannengrün und grau. Die Sprache sei zwar immer noch „playful“, sagte Lanna, aber man sei auch etwas erwachsener geworden.

Als sie Paloma Wool 2014 gründete, fotografierte die in San Sebastian geborene Designerin noch alle Projekte selbst. Mittlerweile leitet sie in Barcelona ein Team aus 20 Mitarbeitenden und konzentriert sich auf das Design und die Creative Direction. Mit ihr arbeiten vier Designerinnen an den Entwürfen, die in ihrer Form alle Facetten des weiblichen Körpers zelebrieren: Kleidung von Paloma Wool schmiegt sich jedem Körper an. Latorre und Lanna ist es trotzdem wichtig, dass ihre Brand nicht nur für Frauen ist: „Viele fragen, ob wir auch Unisex haben. Jeder und jede soll unsere Kleidung tragen“, so Latorre. Insbesondere in Berlin und New York seien Männer viel offener für ihre körperbetonten Entwürfe.