Champagnerfarben ist das neue Rot: Das erste Mal seit 62 Jahren liefen die Stars nicht über einen roten, sondern einen champagnerfarbenen Teppich. Beraten wurde die Academy bei dieser Entscheidung von der „Vogue“-Herausgeberin Lisa Love und dem Kreativdirektor der Met Gala, Raúl Àvila.

Man könne es auch einfach Sandfarben nennen, so die beiden. Aber es sind nun eben die Academy Awards, also: Champagner. Das nimmt keineswegs das Prestige des üblichen Scharlachrots (jener Farbe der Reichen und Mächtigen) – schließlich wurde der Teppich mit einem roten Zelt überdacht.

Das Model Winnie Harlow äußerte sich sogleich freudig über die Entscheidung: „Auf neutralem Teppich wirken die Farben der Outfits viel besser!“ Ihre Robe allemal: Sie trug ein teegrünes, schmales Kleid mit spielerischen Details.

Wenig Außergewöhnliches

Wie jedes Jahr wurden gewisse Schauspielerinnen und Filmschaffende von gewissen Marken repräsentiert: Michelle Yeoh von Armani Privé, Ana de Armas von Louis Vuitton, Florence Pugh von Valentino.

Außergewöhnliche Kleider trug fast niemand – nur die nigerianische Sängerin Tems, nominiert für „Best Original Song“ für den Film „Black Panther: Wakanda Forever“, die in einer Wolke von einem Kleid von Lever Couture erschien. Die „Wakanda“-Schauspielerin Danai Gurira, die an dem Abend einen Preis übergab, erschien in einem schwarzen Kleid mit weiter Schleppe, zog aber vor allem wegen ihrer tatsächlichen Turmfrisur wegen die Blicke auf sich.

Es war einer der Trends des Abends: Ausladende Kleider mit weitem Rock oder bauschigen Schleppen. Das Model Cara Delevingne dominierte in einem rauschenden, kirschroten Kleid von Elie Saab; die Schauspielerin Florence Pugh in einem schwarzen und sandfarbenen (oder champagnerfarbenen?) Kleid mit bauschigen Ärmeln von Valentino Couture und Tiffany-Kette; und ihre Kollegin Monica Barbaro, ebenfalls in bichromem Kleid in Türkis mit bordeauxroter Schleppe.

Monochrome und minimalistische Looks

Dass diese Schleppe aber nicht so romantisch sein muss, zeigte die Schauspielerin Hong Chau, die als beste Nebendarstellerin für „The Whale“ nominiert war. Sie trug ein schmales, zartrosa Kleid von Prada, das sie um einen traditionellen Mandarin-Kragen anpassen ließ – und überraschte mit einer tiefschwarzen Pailletten-Schleppe. Zweifelsohne einer der besten Looks des Abends.

Monochrome und minimalistische Looks waren dabei dieses Jahr häufig zu sehen: Die Filmschaffende Mindy Kaling zeigte sich in einem konstruierten, weißen Kleid mit langen Ärmeln von Vera Wang, Schauspielerin Jennifer Connelly in einem schwarzen Off-Shoulder-Dress mit Paillettendetail von Louis Vuitton, und Emily Blunt war ebenfalls in Weiß zugegen, mit freien Schultern und wie Opernhandschuhe anmutenden, separaten Ärmeln.

Schlicht und schick

Wie kreativ die Outfits der Männer abseits vom klassischen schwarzen Smoking sein können, ohne eine flamboyante oder feminine Ästhetik zu bedienen zu müssen, zeigte am eindrücklichsten der Schauspieler Harry Shum Jr.: Er trug einen weißen, nachtblau verbrämten Anzug von Warren Alfie Baker und einen, ebenfalls nachtblauen, Obigürtel.

Paul Mescal, nominiert als bester Darsteller, zeigte sich im Siebzigerlook, mit Marlenehose, offen getragenem Zweireiher in Weiß und einer Rose am Revers. Und, wie so oft, war auf Musiker in auffälligen Looks Verlass: „Talking Heads“-Frontmann David Byrne trug einen weißen Jodhpuri-Anzug, Rocksänger Lenny Kravitz ein Wickelhemd aus Seide von Saint Laurent.