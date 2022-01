BH-Kauf im Internet : 65A, 80B oder 95H?

Auch „Sex and the City“ ist allmählich historisch zu betrachten. Zum Beispiel diese Szene in Folge acht, Staffel vier: Miranda, die Anwältin, die Starke, Pragmatische, hat mit dem Verlust ihrer Mutter zu kämpfen. Für die Beerdigung in Philadelphia benötigt sie für ihr mieses schwarzes Kleid noch einen miesen schwarzen BH. Miranda sucht also eine Wäscheabteilung auf, will allein sein in der Umkleidekabine. Sie trifft auf eine engagierte, erfahrene Verkäuferin, die mit einem Blick sieht, dass Miranda gar „nicht 36A“ ist, die amerikanische BH-Größe, die sie schon ihr ganzes Leben lang trägt. Die Verkäuferin lässt sie, geradezu mütterlich-brachial, nicht in Ruhe. Bis. Der. BH. Sitzt. Vieles andere passt daraufhin auch in Mirandas Gefühlswelt besser.

Ein richtig sitzender BH löst natürlich keine Lebensprobleme, aber mit einem falsch sitzenden BH können einige hinzukommen: Haltungsschäden, Brustschmerzen, ein Körperkomplex, weil die Brust hängt. Nervig, wenn der Träger rutscht. Unangenehm, wenn er einschneidet. Es ist auch bekannt, dass sehr viele Frauen einen nicht passenden BH tragen. Dass viel zu viele der Meinung sind, sie hätten Größe 75B, die Standardgröße unter den BHs in Deutschland – für einen Teil des weiblichen Körpers, der sich weniger als jeder andere dem Diktat von Standardgrößen fügt. Quantifizierbar ist das nicht, aber von 80 Prozent ist immer wieder die Rede, die mit nicht richtig passendem BH leben.