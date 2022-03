Kollektion von On und Loewe : Kleidung, die an den Nachthimmel erinnert

Seit einer Weile lässt sich in der Welt der Mode ein sonderbares Phänomen beobachten: Kleidung trendet dann, wenn sie den Anschein erweckt, als könnte man mit ihr einen Marathon laufen, einen Berg besteigen oder in der Wüste überleben. Sie bringt in Wahrheit aber keinerlei Funktion mit sich, außer funktional auszusehen. Was im ersten Moment absurd klingt, passt natürlich bestens zum höher-schneller-weiter-Lebensstil von so gut wie jedem Großstädter, der vielleicht mal im Urlaub an der Natur schnuppert, dessen Fake-Performance-Wear aber eher eine kleidgewordene Metapher für seinen extremen Überlebenstrieb im urbanen Haifischbecken ist.

Bei der gemeinsamen Capsule-Kollektion vom Schweizer Sportswear-Spezialisten On und dem spanischen Luxushaus Loewe, welche am Mittwoch auf den Websites der beiden Labels lanciert wird und ab Donnerstag auch in ausgewählten Loewe-Shops erhältlich ist, verhält sich die Sache anders: Die Herren- und Damenmode als auch Sneaker umfassende Zusammenarbeit beider Labels ist nicht nur funktional – sie kommt auch mit der modischen Legitimität des Laufstegs daher.

Dass sich On und Loewe zusammen getan haben, überrascht auf den ersten Blick. Bekannt geworden ist das 2010 gegründete On mit Laufschuhen. Vergangenes Jahr ging das Unternehmen an die Börse, derzeit wird die globale Expansion forciert. Mit ihrem Laufschuh „Cyclon“ haben sie sich der Kreislaufwirtschaft verschrieben, dieser ist laut Angaben des Unternehmens vollständig recyclebar. Das spanische Traditionshaus Loewe ist hingegen für seinen handwerklichen und artistischen Umgang mit Leder bekannt. Gerade zeigte Loewes Kreativdirektor Jonathan Anderson im Rahmen der Pariser Modewoche eine vom Surrealismus angehauchte Kollektion für den kommenden Herbst.

Thilo Alex Brunner, Global Head of Design bei On, macht auf die Gemeinsamkeiten beider Marken aufmerksam: „Wenn man die Kollektionen von Loewe anschaut, ist es klar, dass das Kreativ-Team bestrebt ist, Grenzen auszuloten. Das geht uns genauso.“ Für On ist es die erste Kooperation mit einem Luxushaus – eine Partnerschaft, auf die sie „jahrelang gewartet“ haben. Mit Loewe macht eine Kooperation Sinn: Für Brunner zerflössen die Grenzen zwischen High-Performance und Fashion ohnehin zunehmend.

„Es ging ein Traum in Erfüllung“

Jonathan Anderson formuliert es gegenüber FAZ.NET ähnlich: „Performance oder Outdoor-Bekleidung sind für mich so viel mehr als nur Sport. Es ist eine Idee, wie man heute in die Welt hinausgeht.“ Dass On und Loewe laut Anderson „viele Synergien“ teilen, von Ideen zur Herstellung bis hin zur Funktionalität und Langlebigkeit, war für ihn ebenfalls entscheidend. Beide Marken hatten einander schon seit einer Weile beobachtet. Anderson sagt über die Kooperation: „Es ging ein Traum in Erfüllung.“

Hervorgegangen sind aus der Liaison 13 Damen- und Herrensneaker, darunter Ons bereits etabliertes Outdoor-Modell „Cloudrock“. Diesen Schuh, der zwischen High-Top-Sneaker und Trekking-Stiefel liegt, kann man in der freien Wildbahn genauso tragen wie in der Stadt. Genau wie der Low-Top-Sneaker „Cloudventure“ besteht sein Obermaterial aus recyceltem Polyester sowie der für On typischen Wolkensohle. Zudem umfasst die Capsule-Collection Laufhosen, einen feuchtigkeitsabweisenden Waterproof-Anorak, der vor Regen und Wind schützt, temperaturregulierende T-Shirts und einen mehrlagigen Unisex-Parka.

Alle Styles wurden von Jonathan Anderson interpretiert. Sie verfügen über diverse Muster, Farben und Farbverläufe und sollen mit einer Palette aus Nuancen von Khaki, Blau und Orange an die Natur und ihre Elemente erinnern. Die farblichen Effekte sind dabei inspiriert vom japanischen Sashiko, einer textilen Verziertechnik, bei der ursprünglich mit dem Vorstich gearbeitet wurde, um beschädigte Kleidung auszubessern. Hier wurde die Technik als Druckarbeit neu gedacht. Die so entstandenen Muster sollen an eine sternenklare Nacht erinnern.

Als er zum ersten Mal über diese Zusammenarbeit nachgedacht habe, sagt Anderson, sei er gerade dabei gewesen, eine Reihe verschiedener Handwerkstechniken zu erforschen, insbesondere das japanische Shiburi-Färben aus dem frühen 18. und 19. Jahrhundert. „Das brachte mich auf die Idee, einfache Zeichen geometrisch so anzuordnen, dass daraus das Abbild eines Nachthimmels entsteht.“

Damit die gedruckten Farbverläufe bei allen Teilen der Bekleidungsstücke übereinstimmen, wurden diese per Hand veredelt. Genauso wie die Sohlen mit Marmor-Effekt, wodurch jeder Schuh einzigartig ist. Neben der Verwendung recycelter Materialien und dem technischen Know-how tritt an diesem Umgang mit den einzelnen Stücken die Idee von Luxus besonders sichtbar zu Tage. Die Verschmelzung der funktionalen und der modischen Welt? Die Zusammenarbeit von On und Loewe zeigt, dass sie möglich ist.