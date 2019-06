Brillendesigner im Gespräch : „In Los Angeles verschmelzen Sonnenbrille und Träger“

Herr Tagliaferri, eine neue Sonnenbrille kauft man sich öfter, eine Korrekturbrille nur alle paar Jahre. Warum eigentlich?

Sonnenbrillen sind ein direktes und emotionaleres Produkt. Menschen besitzen in der Regel mehrere unterschiedliche Modelle, anders als bei denen, die sie täglich tragen. Korrekturbrillen sollen die Identität verkörpern, während Sonnenbrillen eine gute Möglichkeit sind, die Persönlichkeit und momentane Stimmung zu betonen. Gerade für Männer sind Sonnenbrillen eines der wenigen Accessoires, die gesellschaftlich überhaupt akzeptiert sind.

Schon der römische Kaiser Nero schützte sich bei Gladiatorenkämpfen angeblich gerne gegen die Sonne, indem er die Spiele durch einen grünen Saphir verfolgte. Die frühen Vorläufer von Sonnenbrillen eigneten sich demnach schon zum Statussymbol.

Inwiefern solche Steine wirklich gegen die Sonne schützen, müsste wohl noch geklärt werden. Heute ist die Technik da zum Glück weiter, bei Oliver Peoples benutzen wir ausschließlich High-Performance-Materialien.

Wer ist eigentlich Oliver?

Am Anfang von Oliver Peoples stand der Fund eines Archivs von Vintage-Brillen, begleitet von deren Kaufbelegen, allesamt unterschrieben mit "Oliver Peoples". Unser Unternehmensgründer entschloss sich deshalb, die Marke nach jenem ominösen Unbekannten zu benennen. Mit unserer Kampagne versuchen wir jetzt zu sagen: Oliver, das kann jeder sein.

Wofür steht Oliver Peoples noch?

Wir verkörpern das kalifornische Lebensgefühl, ohne dabei nur über den Strand und Surfer zu sprechen. Insbesondere Los Angeles ist so viel mehr!

Welche Sonnenbrillentrends lohnen in dieser Saison einen näheren Blick?

Generell kann man sagen, dass Sonnenbrillentrends deutlich länger andauern als etwa Trends in der Mode. Aktuell haben aber auf jeden Fall die Siebziger mit ihren großen runden Gläsern ein Revival genauso wie die Neunziger mit ihren leichten, extrem dünnen Metallrahmen und farbigen Gläsern. Die momentan in Modekreisen viel gesehenen Mikro-Brillen, die im vergangenen Sommer blitzartig auftauchten, sind tatsächlich ein spannendes Phänomen: Noch nie habe ich im Sonnenbrillensegment gesehen, dass sich ein Trend so schnell verbreitet.

In L.A. kommt man um eine Sonnenbrille kaum herum.

Absolut! Die Menschen tragen dort rund um die Uhr Sonnenbrillen, sie verschmelzen praktisch mit dem Träger! Immerhin sind gefühlt 99 Prozent aller kalifornischen Stunden sonnig. Und wenn es mal nicht ganz so sonnig ist, trägt man "gewaschene", also nur leicht gefärbte Gläser. Überhaupt ist das Licht in L.A. ein ganz besonderes. Es ändert sich permanent, ohne je an Schönheit zu verlieren.

Warum sieht man mit Sonnenbrille so viel hübscher aus?

Zumindest cooler. Das hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass es erst die Hollywoodstars waren, die von den fünfziger Jahren an Sonnenbrillen salonfähig gemacht haben. Außerdem kann man mit verschiedenen Sonnenbrillenformen den Look komplett verändern.

Was fasziniert oder verwundert Sie als Italiener an Kalifornien am meisten?

Abgesehen von der Mid-Century-Architektur, von der ich besessen bin: die Natur, die wahrhaft überwältigend ist. Als Europäer musste ich mich allerdings erst daran gewöhnen, dass man in L.A. nirgendwo ohne Auto hinkommt.