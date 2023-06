Aktualisiert am

Ketten, Armbänder, Ohrringe tragen wir heute anders als vor 60 Jahren. Einige Marken von damals sind immer noch da – mit Nachkommen, die Traditionen weiterdrehen. So wie bei Ole Lynggaard aus Kopenhagen.

Der erste Entwurf war ein Schmuck-Set aus Türkis-Steinen. Diese ersten zueinander passenden Kreationen entstanden im Hause Ole Lynggaard vor 60 Jahren, und Menschen, die sich den lieben langen Tag mit Mode auseinandersetzen, die viel Zeit auf Instagram verbringen, die Streetstyle-Bilder durchforsten, wissen, was daran zeitlos ist und was sich doch verändert hat. Türkis-Steine könnte man ohne weiteres heute noch tragen. Im Set? Eher nicht.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Oder zumindest seltener. Nirgendwo sonst am Körper sind Stilbrüche gerade präsenter als um Finger und Ohrläppchen, um Hals und Handgelenke: die mechanische Luxusuhr zur bunten Sammlung Freundschaftsarmbänder; drei Ketten in verschiedenen Längen und verschiedenen Goldlegierungen; Ringe, die auf den Fingern nicht nur nebeneinander sitzen, sondern auch übereinander. Spannend. Es gibt gerade viel zu gucken beim Schmuck, wenn seine Besitzerinnen und Besitzer ihn entsprechend kombinieren.

Er passt ins Jetzt

Wir tragen Schmuck heute anders als vor 60 Jahren. Aber die Marken, die mit der Zeit gegangen sind, gibt es bis heute. Ole Lynggaard, Gründungsjahr 1963, mit seinen Elefanten-Anhängern, die an Hälsen herabhängen, mit seinen Schlangen-Ringen, die sich um Finger schlängeln und all den anderen figurativen und zugleich filigranen Stücken, passt ins Jetzt. Das liegt vor allem an der Tochter des Gründers. Charlotte Lynggaard, 56 Jahre alt und seit 1994 Chefdesignerin der Marke.

Auch sie sagt: „Junge Menschen tragen Schmuck heute anders. Daraus ist ein Accessoire geworden.“ Auch ihr sind die unendlichen Kombinationsmöglichkeiten aufgefallen. „Früher musste alles zueinander passen. Heute findet Ungleiches zueinander.“ Ihr Vater hatte irgendwann einmal erwähnt, sein Schmuck sei wie Lego. Das passt zum einen, weil Lego und Lynggaard die gleiche Heimat teilen, Dänemark. Es passt aber auch, weil sich Lynggaard-Teile schon immer gut am Körper verbauen ließen.

Die Familie Lynggaard hat das berühmt gemacht, 125 Mitarbeiter sind im Unternehmen angestellt. Seit 55 Jahren beliefert sie die Königsfamilie. „Fünf Jahre, nachdem mein Vater das Unternehmen gegründet hatte, fertigte er ein erstes Paar Manschettenknöpfe“, sagt Charlotte Lynggaard. „Seitdem gibt es diese Beziehung.“ Die Lynggaards kümmern sich auch um die Instandsetzung der Kronjuwelen.

Sie sind so etwas wie die dänische Royal Family des Schmucks, mit dem ehemaligen König Ole, der schon abgedankt hat und den Nachkommen, Charlotte und Søren, die seit Jahren die Geschäfte führen. Und mit ihren Kindern, die allmählich in die Familienpflichten eingeführt werden – also selbst Schmuck entwerfen. Das alles von Kopenhagen aus, der heimlichen Hauptstadt des guten Stils.

Der Elefant ist dabei zum Markenzeichen geworden. Die Dänen haben eine besondere Beziehung zu dem Tier. Seit Jahrhunderten gibt es den Elefanten-Orden, den höchsten und ältesten dänischen Ritterorden. Seit einigen Jahrzehnten gibt es nun den Elefanten-Anhänger von Ole Lynggaard. „Als meine Eltern 25 Jahre verheiratet waren, reisten wir als Familie gemeinsam nach Tansania“, erzählt die Designerin. „Mein Vater war fasziniert von diesem wunderschönen Tier, wie es sich bewegte. Als wir zurück waren, fertigte er einen Elefanten für meine Mutter.“