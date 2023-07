Aktualisiert am

Die Teller, Schalen und Tassen der neuen Kollektion Generation T von Nymphenburg Porzellan gibt es nicht einfach so zu kaufen. Wer mit der von Designerin Hella Jongerius entworfenen Kollektion den Tisch decken möchte, sollte schon Geschirr von Nymphenburg besitzen und es nach München zur Manufaktur schicken. Denn die Malerinnen und Maler tragen die Dekore ausschließlich auf gebrauchtes Porzellan auf. Neuware wird nicht mit Generation T verziert. Die Idee dahinter: ungenutztem Geschirr eine neue Zukunft geben. So manches Erbstück von der Großmutter verstaubt schließlich im Schrank, weil das altmodische Streublümchenmuster nicht mehr gefällt. Auch wenn das Service eigentlich noch in gutem Zustand wäre. Auf Anregung von Nymphenburg hat Jongerius deshalb zwei neue, zeitgenössische Dekore entworfen, Dripping und Weeds.

Dripping ahmt den Effekt herablaufender Farbe nach und bedeckt das vorhandene Muster mit blauen, schwarzen oder goldenen Schlieren. Für Weeds wiederum hat Hella Jongerius Phantasie-Unkräuter entworfen, die als schwarze Strichzeichnungen über Omas Streublümchen wuchern. Bei beiden Dekoren bleibt das alte Muster teilweise sichtbar – ein Moment der Irritation. Doch nicht jedes ungeliebte Porzellan eignet sich. Die frische Farbe muss eingebrannt werden, um dauerhaft haltbar zu sein. Stücke mit Haarrissen oder anderen Schäden würden den neuerlichen Brand nicht überstehen. Deswegen überprüft Nymphenburg jedes Stück, bevor es die Maler der Manufaktur auf den Tisch bekommen.

„Warum ich mich sofort dafür begeistern konnte, das Projekt zu machen? Weil es eine Möglichkeit ist, jenseits des Neuen zu denken“, sagt Hella Jongerius. Die niederländische Designerin, die eine zweite Heimat in Berlin fand, hat schon mehrfach mit der 1747 gegründeten Porzellanmanufaktur zusammengearbeitet. Mit ihren Tierschalen etwa machte sie die verschiedenen Arbeitsschritte der Porzellanherstellung in einem Stück sichtbar: In einem handgedrehten Teller sitzen modellierte Tierfiguren wie Reh oder Hase, die auf zwei verschiedene Arten farbig bemalt sind.

Der „Re-use“-Gedanke hat Konjunktur

Mit dem neuen Projekt, das auch in Berlin bei Andreas Murkudis unter dem Titel „Sowing the New“ zu sehen ist, trifft die Niederländerin den Zeitgeist und voll ins Schwarze, denn der „Re-use“-Gedanke hat Konjunktur: Oft ist es nachhaltiger, schon vorhandene Dinge wiederzuverwenden, anstatt etwas Neues zu produzieren. Architekturbüros entwerfen Häuser aus gebrauchten Bauteilen, Modedesigner gestalten Kleidung aus getragenen Teilen oder ungenutzten Stoffen. „Es ist mutig von einem traditionellen Unternehmen wie Nymphenburg, nach alternativen Wegen zu suchen“, sagt Jongerius, die in diesem Jahr 60 Jahre alt wurde. „Sie werden zum Vorbild für viele andere, die damit ringen, Abfall zu reduzieren und Kreis­läufe zu schaffen.“

Die in Utrecht geborene Hella Jongerius ist überzeugt, dass unsere Obsession für das Neue sich mit der Zeit von selbst er­ledigen wird: „Die jüngere Generation ist nicht am Neuen interessiert. Sie wollen und müssen unsere Ressourcen schonen.“ Und wer kein Erbstück von Nymphenburg im Schrank hat? Der wird sicher auf dem Flohmarkt oder auf ­Secondhand-Por­talen im Internet fündig.