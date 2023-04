„Er war so klar in seiner Arbeit“: Anita Briey richtet in der Pariser Lagerfeld-Zentrale alte Kleider her – und schneidert manche verlorenen Modelle neu. Bild: Saskia Stöhr

Nach der legendären Met-Gala beginnt nächste Woche im Metropolitan Museum in New York die große Ausstellung über Karl Lagerfeld. In Paris ist dafür seine 83 Jahre alte Schneiderin Anita aus der Rente zurückgekehrt.