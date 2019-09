Modewoche in New York

Modewoche in New York : Genial oder peinlich?

In Manhattan treffen große Namen wie Ralph Lauren auf Designer, die man in Mailand von der Modeschule werfen würde. Doch machen Sie sich selbst ein Bild und stimmen für Ihren Favoriten ab.

Am Sonntag präsentierte Tory Burch die Frühjahrskollektion 2020 im New Yorker Brooklyn Museum. Bild: Helmut Fricke

In New York hat am Wochenende die Fashion Week begonnen. Das verspricht schon deswegen Spannung, weil die erste Modewoche nach der Sommerpause immer besonders viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die Influencer sind noch neugierig, die Modejournalisten noch nicht ausgebrannt, und die Einkäufer der Modeläden noch offen für neue Ware.

Doch im Vergleich zu Mailand und Paris, die in den nächsten Wochen folgen, hat die Modewoche in Manhattan nicht den allerbesten Ruf. Hier zeigen auch Designer ihre Kleider, die man in Mailand von der Modeschule werfen und in Paris nicht mal auf den Laufsteg lassen würde. Dafür sind große Namen dabei wie Tommy Hilfiger, Tom Ford oder Ralph Lauren. Und viele Newcomer wollen entdeckt werden. Und überhaupt ist New York natürlich eine Stadt, auf die alle Welt schaut.

Aber machen Sie sich selbst ein Bild von der neuen Mode! Welche Entwürfe für Frühjahr und Sommer 2020, die in den vergangenen Tagen auf den Runways zu sehen waren, gefallen Ihnen? Und welche nicht? Welche sind genial? Welche peinlich? Wählen Sie bei jedem Bilderpaar Ihren Favoriten, klicken Sie sich bis zum Ende durch, und schauen Sie dann, ob Sie mit Ihrer Wertung im Trend liegen.