New York Fashion Week : Aufwand, aber mühelos

Bereit sich zu zeigen – aber nur, wenn es auch komfortabel ist. Diesem Ansatz sind viele Designer bei der diesjährigen New York Fashion Week gefolgt. Wie sieht die Rückkehr auf die New Yorker Avenues aus?

Models laufen über den Laufsteg während der Tory Burch Herbst/Winter 2022 Fashion Week in New York City. Bild: Getty Images for Tory Burch

New York ist eine Stadt, in der man draußen ist. Das unterscheidet die Metropole von anderen amerikanischen Städten – denn die Amerikaner nehmen gern das Auto. Durch New York aber bewegt man sich, indem man geht, weil es oft schneller ist, als in der Rush Hour stecken zu bleiben. Auch deshalb ist New York eine Modestadt: Das rege Treiben macht Avenues und Streets zu kleinen Laufstegen für diejenigen, die etwas in der Millionenstadt darstellen wollen.

Caroline O. Jebens Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

Die Pandemie hatte der Stadt daher besonders zugesetzt, nun aber sind die Menschen in die Straßen zurückgekehrt, denn die Vereinigten Staaten befinden sich schon regelrecht in Endemie-Stimmung. Eigentlich gute Voraussetzungen für die New York Fashion Week, die in der vergangenen Woche stattfand – und dennoch stand sie unter einem schlechten Stern. Denn wichtige amerikanische Designer zeigten keine Kollektionen: Calvin Klein und Marc Jacobs planten gar keine Shows, und Tom Ford sagte kurzfristig ab. Ja, New York ist eine Stadt für modische Menschen, doch der Markt für Designer ist in Übersee relevanter.

Ready-to-Wear wurde von den Designern, die ihre Herbstkollektionen vorstellten, in diesem Jahr sehr wörtlich begriffen: Bereit, getragen zu werden heißt, bereit sein, sich zu zeigen – aber nur, insoweit es auch komfortabel ist. Denn dem Komfortablen wird, durch den Rückzug ins Häusliche („Homewear“), nun Vorschub gewährt. Ausgehkleider können kurz und bunt, müssen nun aber bequem sein. Mäntel dürfen schmal und elegant, müssen aber warm sein. Ein Sinnbild dafür: Die Models für Alaïa trugen elegante, dunkle Rollkragenpullover, deren Krägen bis über die Nase reichen. Schick und dienlich.

Dennoch interpretierten gewisse Designer diese Herangehensweise sehr unterschiedlich: Michael Kors und Zimmerman suchten das Gemütliche im Glamour und im Reisen, Dekadenz; Proenza Schouler und Tory Burch erkundeten lieber, wie Formalität mühelos getragen werden kann.

Wie Laub im Herbst

Wenn es eine Farbe gibt, die absoluten Komfort vermittelt, dann ist es wohl Camel, und es ist die Farbe, die am häufigsten in den diesjährigen Kollektionen auftaucht. Michael Kors nennt sie seine „Lieblingsfarbe“, weshalb er gleich mehrere monochrome Looks mit ihr gestaltet hat. „Resilienz, Selbstvertrauen, Komfort“ sind die Leitbegriffe, mit denen er seine Entwürfe bei der Pressekonferenz beschreibt. „New York ist für mich eine der widerstandsfähigsten Städte der Welt. Die Menschen hier verlangen aber danach, auszugehen, zu feiern und sich dafür in Schale zu werfen.”

Für Kors bedeutet das Kunstpelz-Mäntel („die sehen heute täuschend echt aus“), Pailletten-Kleider aus Jersey, hochgeschlossene Looks zu kurzen Röcken. Ansonsten findet sich in Farben, Stoffen und Mustern viel Fauna: Monochromes Nerzbraun, Kanariengelb (man sieht sofort Eva Herzigovás ikonischen Pelz vor der Brooklyn Bridge, wo sie Terry Richardson 1999 fotografierte) oder Silberfuchsgrau, dazwischen einige Animalprints; die Mäntel und Unterkleider sind aus Alpaka und Kaschmir. Die Taschen sind groß, denn das sei, neben dem Feiern, die andere große Sehnsucht: das Reisen.

Zimmermann, ein australisches Label, ist bei amerikanischen Stars für seine Urlaubsmode überaus beliebt und hat sich für die Kollektion diesem Topos verschrieben. Models werden als abergläubische Weltenbummler präsentiert, die die Trachten der Welt in ihren Boho-Chic-Looks vereinen: „Wir wollten, dass das Ganze eklektisch ist und Spaß macht. Wir haben die Symbole und Ikonen des Tierkreises in unseren Details aufgegriffen. Stofftexturen kollidieren bewusst in jedem Look.“ Das bewusste Kollidieren wirkt dabei unkonzentriert und überbordend: Überstylte Outfits (Sonnenbrille, Hut, Haarreif), eine Palette an Rosa-, Türkis- und Beigetönen, florale Muster, die selbst in einem ironisch zusammengestellten Mix altbacken wirken.