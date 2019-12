Neuer Pirelli-Kalender : Einmal Julia sein

Yara Shahidi hält ein Buch in der Hand und trägt eine Jeansjacke. Coolness umspielt ihre Lippen. Das zweite Bild, auf dem sie zu sehen ist: Silberner Schmuck und Rosen schmücken ihre Haare, mit der rechten Hand berührt sie sanft ihre linke Innenfläche, ein Umhang aus weißem Tüll umgibt sie.

Die 19 Jahre alte Schauspielerin ist eine von neun Frauen, die im neuen Pirelli-Kalender zu sehen sind. Sie alle sind Shakespeares Julia und sind es doch nicht. Das Motto des Kalenders des italienischen Fotografen Paolo Roversi, war „Looking for Juliet“, angelehnt an Shakespeares Tragödie „Romeo und Julia“, in der sich zwei Kinder verfeindeter Familien ineinander verlieben und schließlich zusammen in den Tod gehen. Julia ist eine tragische und zeitlose Figur, eine Frau, die für ihre Überzeugung starb.

Roversi beschäftigt sich seit Jahren mit den Themen Liebe und Schönheit und stieß dabei auf Julia. Auch von den Models wollte er während des Shoots wissen, was sie mit Julia verbinden. Dazu sprach er zunächst mit ihnen über ihre Idee von Julia. Erst dann wurden sie geschminkt und verkleidet. Das Bild von „The Crown“-Darstellerin Claire Foy mutet wie ein Gemälde an, Emma Watson schlüpfte in ein Kostüm, das an die Kleidung einer Nonne erinnert – jedes der Bilder ist eine neue Interpretation von Julia.

Roversi porträtierte die Frauen nicht nur, sondern drehte auch einen kurzen Film. Entstanden sind die Werke zwischen Paris und Verona, wo die Tragödie spielt. Neben Schauspielerinnen wie Emma Watson, Kristen Stuart, Claire Foy, Mia Goth und Yara Shahidi werden Sängerinnen wie die chinesische Popsängerin Li Yuchun und die spanische Sängerin Rosalia, Roversis Tochter und das Transgender-Model Indya Moore gezeigt. Roversi sagt: „Ich habe nach Mädchen gesucht, die ihren eigenen Charakter, Persönlichkeit und Unabhängigkeit haben... so wie Julia.“ Der Cast von Roversi zeigt Frauen, die divers sind. Die Bilder vermitteln auch, wie Shakespeare sich immer noch aktuell interpretieren lässt. Denn die Themen Familie, Feminismus und kulturelle Unterschiede beschäftigen uns bis in die Gegenwart. Roversi hat das mit der Figur der Julia verbunden – und sie durch die verschiedenen Frauen wieder aufleben lassen.