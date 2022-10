PETIT BURE AU EN FORME LIBRE

Schon 1938 begann Charlotte Perriand, die lange nur wegen ihrer Zusammenarbeit mit Le Corbusier wahrgenommen wurde, frei im Raum stehende Tische zu entwerfen. So entstand in den Fünfzigerjahren auch dieser abgerundete Schreibtisch ohne Ecken und Kanten. Die Pariserin sah in ihm eine kleine Insel, an der man frei und ungebunden arbeiten kann. Das Möbelstück aus Canaletto Nussbaum natur mit seidenmatter Oberfläche oder mit matter Lackierung hat der italienische Hersteller Cassina – nur leicht überarbeitet – in seiner Kollektion „Cassina i Maestri“ mit alten Meistern und Meisterinnen neu aufgelegt.





Fotos: Hersteller