Nadja Auermann wird 50 : Supermodel ohne Illusionen

Eine neue Marlene Dietrich ist nicht aus ihr geworden, auch keine alte Lady Gaga. Nadja Auermann hat sich zwar auch als Schauspielerin versucht und sogar als Sängerin. Aber ihre Bühne war der Laufsteg, und ihre Werbeplakate waren die Cover der Magazine. Sie ist neben Claudia Schiffer und Tatjana Patitz eines von nur drei deutschen Supermodels – Julia Stegner und Toni Garrn sind für diesen Titel einfach zu jung. Aber sie hat nie geglaubt, dass sie so super ist, alles zu können. Ihrem Image hat das gutgetan.

Von den Verführungen der Modebranche, die schon viele Models ins Unglück gestürzt haben, hielt sie sich fern. Illusionen gab sich das Scheidungskind aus Berlin schon deshalb nicht hin, weil sie wegen mehrerer Nierenoperationen in jungen Jahren viel Zeit im Krankenhaus verbracht hatte. Entdeckt wurde sie 1990 in einem Café in Charlottenburg.

Sie kam zur rechten Zeit, denn gerade begann das Supermodel-Zeitalter, und eine Frau mit 112 Zentimeter langen Beinen hatte man nicht einmal in Paris je gesehen (1997 und 1999 bekam sie dafür einen Eintrag ins „Guinness-Buch der Rekorde“.) Mit einem Vertrag der Agentur Elite und mit Unterstützung vor allem der deutschstämmigen Fotografen Karl Lagerfeld, Peter Lindbergh und Helmut Newton schaffte sie es nach ganz oben.

Den Glamour-Glauben dieser Zeit knapp vor dem ausdruckslosen „Heroin Chic“ erkennt man noch im Video von George Michaels „Too Funky“, in dem sie an der Seite von Linda Evangelista, Eva Herzigova und Tyra Banks auftritt.

Lang, lang ist’s her. Um Nadja Auermann, die in Dresden lebt und am Freitag 50 Jahre alt wird, ist es stiller geworden. Als Mutter von vier Kindern (von drei Männern) hat sie viel zu tun. Umso schöner, dass sie manchmal noch an der Seite ihrer Tochter Cosima zu sehen ist, die auch als Model arbeitet – und wegen der großen Ähnlichkeit das Supermodel-Zeitalter noch in der schnöden Gegenwart aufscheinen lässt.