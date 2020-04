Zum Tode Leïla Mencharis : Illusionen für Passanten

Wenn jemals jemand einen merkantilen Beruf in den Rang einer kreativen Tätigkeit erhoben hat, dann Leïla Menchari. Die Großmeisterin der Kleinkunst des Schaufensterdekors gestaltete zwischen 1978 bis 2013 viermal im Jahr die Vitrinen des Stammhauses von Hermès am Pariser Faubourg Saint-Honoré. Was sie in dieser Funktion schuf, erlangte Kult-Status, weit über die Modewelt hinaus. Insbesondere die zwölf Quadratmeter große Eckvitrine mit den beiden rechtwinklig aneinander anschließenden raumhohen Fenstern wurde unter ihrer Ägide zur Bühne eines unbewegten Objekttheaters, das Groß und Klein, gewöhnliche Passanten wie Künstler von Weltrang, in staunenerregende Phantasiewelten entführte.

Diese Frau übte ihren Beruf, der auch ihre Berufung war, mit den Selbstzweifeln, dem Lampenfieber und der perfektionistischen Verbissenheit einer Künstlerin aus. Da war von der Schwierigkeit die Rede, Draperien so zu arrangieren, dass ihr Faltenwurf natürlich wirkt; von der Notwendigkeit, die Realität zu „verwischen“, wie ein Zeichner seine allzu klar konturierten Kohlestriche; vom Vorsatz, mit realen Materialien Illusionen zu schaffen, barock-surrealistische Traumvisionen, Kopfkino irgendwo zwischen Buñuel, Cocteau und Visconti.

Opulent, aber nie überladen

Mencharis Schaufensterdekors erzählten von Märchentieren, fabelhaften Palästen und legendären Ruinen. „Carthage au Faubourg“ (Frühling 2003) zum Beispiel: eine kunstvoll künstliche Einöde aus verwitterten Säulen, versandeten Mosaiken und verfallenen Skulpturen in mediterranen Ocker- und Beigetönen als Schrein für Handtaschen und Carrés – die berühmten Hermès-Seidentücher – mit antiken Mosaik-Motiven. Oder „L'Air de Paris“ (Sommer 2006): eine blendend bleiche Abstraktion, fast eine Phantomvision der Lichterstadt, mit Gipsmodellen von Notre-Dame, Panthéon und Arc de Triomphe, einem diaphanen Eiffelturm aus besticktem Organdy und Pariser Pflastersteinen, auf denen blau-weiß-rote Accessoires trikolore Tupfer setzten.

Berühmt wurde Leïla Menchari vor allem für ihre extraordinären „exotischen“ Dekors. Diese waren opulent, aber nie überladen, farbenprächtig, aber nie grell folkloristisch, luxuriös, aber nie neureich aufgedonnert. Ein Raffinement sondergleichen erkannte man in den beiden indischen Phantasien „Palais de marbre“ und „Palais d'argent chez les Maharadjahs“ (Herbst und Weihnachten 2008). Hier eine crèmeweiße Fata Morgana aus Marmorspitzen, -fontänen und -möbeln, aus bestickten Handtaschen, Krokodilleder-Kreationen sowie einem jungfräulich-lilienfarbenen Pfau, die einen matten, unendlich zarten Schimmer verbreitete. Dort ein triumphal strahlender Thronsaal mit Palmen, Panthern, Löwen und Elefanten aus Silber, mit glänzenden Pelzen, Perlmutt-Taschen und Seidendraperien, mit einem gemalten, ziselierten und skulptierten Dekor, das schon deshalb nicht exzessiv wirkte, weil seine handwerklich stupend gearbeiteten Einzelelemente mit Künstlerhand zu einem harmonisch ausbalancierten Stillleben arrangiert wurden.

Diese Schaufenster-Kreationen waren visuelle Lobeshymnen auf Hermès-Produkte und die Kunstfertigkeit der hauseigenen Ateliers. Fast immer fand man in ihnen die drei Ikonen des Hauses: Kelly-Handtasche, Pferdesattel und Carré. Das Kolorit der Seidentücher bestimmte Menchari übrigens mit, als Leiterin des Komitees, das die Farben der Seidenprodukte auswählt. Doch standen diese Verkaufsschlager nicht penetrant im Vordergrund, sondern fungierten bloß als Versatzstücke in dreidimensionalen die ganze Eckvitrine füllenden Stillleben. Nicht selten erbat Menchari von klugen Köpfen und flinken Händen Sonderanfertigungen mit rein dekorativer Funktion: einen Sattel aus Metall mit Bolzen, eine Kelly-Tasche aus Sèvres-Porzellan oder eingeschlossen in Kunstharz.

Mehr zum Thema 1/

Diese Raumkompositionen mit stupendem Stimmungsgehalt erhielt museale Weihen: 2010 vereinte eine Ausstellung im Institut du monde arabe acht liebevoll rekonstruierte Eckvitrinen-Dekors, 2017 zerfledderte eine skandalös lieblose Schau im Grand Palais Mencharis Kreationen, indem sie einzelne Elemente aus ihnen herausnahm und stümperhaft umarrangierte. Doch trat der künstlerische Wert der Originale vor dem Hintergrund dieses Vandalismus nur noch deutlicher hervor.

Eine junge Rebellin

Wie kommt eine 1927 in Tunis geborene Bürgerstochter dazu, sich mit dem Kulturminister Frédéric Mitterrand anzufreunden, dem Goncourt-Preisträger Michel Tournier, dem Intendanten der Comédie-Française Marcel Bozonnet, der Verlegerin und zweiten Frau des Dichters René Char? Während eines Sommeraufenthalts in Hammamet stieß das Mädchen um 1940 auf einen Paradiesgarten, der den britisch-amerikanischen Eheleuten Violet und Jean Henson gehört. Die beiden nahmen die junge Rebellin, die schon damals gern aus Blättern, Samen und Stacheln kleine Kunststücke komponierte, wie eine Tochter auf – 1970 vermachten sie Menchari ihr Anwesen. Bei den Hensons waren führende Künstler der Zeit zu Besuch: Christian Bérard, Diego Giacometti, Serge Lifar, Man Ray, und viele mehr.

Menchari, die sich zu dieser Welt hingezogen fühlte, erwirkte von ihren liberalen Eltern, erst in Tunis und anschließend in Paris Kunst studieren zu dürfen. Nach gloriosen und weniger ruhmreichen Zwischenstationen (der Arbeit als Starmannequin für Guy Laroche, aber auch als Kassiererin bei Monoprix), stieß die emanzipierte, aber mittellose junge Frau 1961 zufällig zu Hermès, wo sie 17 Jahre lang der Schaufensterdekorateurin Annie Beaumel sekundierte. 1978 übernahm Jean-Louis Dumas die Leitung des Familienunternehmens und ernannte Menchari zu Beaumels Nachfolgerin. Die beiden verband bis zu Dumas‘ Tod 2010 eine tiefe Freundschaft. „Ich wollte Jean-Louis staunen und träumen machen“, sagte sie. Der Rest ist Geschichte.

Am 4. April hat Leïla Menchari in Paris im Alter von 92 Jahren den Kampf gegen ein Virus verloren.